THY - Trabzon
0553 313 94 23

Vatandaşların ceset merakı!  Film gibi seyrettiler…

Kartal'da sabah sporu yapanlar denizde ceset gördü. Deniz polisi ve dalgıçların cesedi çıkarma çalışmalarını film izler gibi izleyen vatandaşlar kurtarma çalışmalarını cep telefonu ile görüntüledi.

27 Temmuz 2018 Cuma 10:50
Vatandaşların ceset merakı!  Film gibi seyrettiler…

Olay Kardonboyu Sahilinde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Edilinen bilgiye göre, sahilde yürüyüş yapanlar denizde bir kişiyi fark edince polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri durumu deniz polisine bildirdi. Ekipler güvenlik şeridi çekerek sahilde vatandaşları uzaklaştırmaya çalıştı.İhbar üzerine olay yerine gelen deniz polisi ve dalgıçlar kıyıdaki kayalara ayağı sıkışan kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Sahilde toplanan vatandaşlar deniz polis ve dalgıçların çalışmalarını film izler gibi izlediler. Bazı vatandaşların ise cesedi çıkarma çalışmalarını cep telefonu ile görüntüledikleri görüldü.Ekiplerin çalışması sonucu kayalıklara sıkışan ceset karaya çıkarıldı. Olay yeri inceleme ekipleri de ceset üzerinde inceleme yaptı. Üzerinde Ramazan Erene ait  kimlik bulunan ceset yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. 

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 10:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: İcraatlarımızla konuşacağız
    1. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy:..
    2. 100 milyon turisti ağırlayacak..
    3. Emekli Sandığı emeklisi maaş farkını..
    4. Tunceli'de kaydedildi! Nesli tükenmek..
    5. Dijital çağda milli baz dönemi
    6. Emekli aylık hesap yöntemi değişmeli
    7. İhanet plaka ile ispatlandı!
    8. 'Tayyip yok, güneşli günler bizi..
    9. Uzunkaya görevine başladı
    10. İTO Başkanı'ndan KDV açıklaması
    11. Amerika Çin savaşında kritik gelişme!
    12. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya görevine..
    13. İstanbul'da çocuk giyim mağazasında..
    14. TCMB`nin resmi rezerv varlıkları düştü
    15. Fırında irmik tatlısı nasıl yapılır?
    16. Meral Akşener'in istifasının arkasında..
    17. Çocuk kaçırmaya çalışan sapığın..
    18. YPG ve katil Esed rejimi masaya oturdu!
    19. Alerji riski hangi bebeklerde daha..
    20. ÖSYM'den sınav memnuniyeti anketi
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Türkler gelmezse...
    Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Türkler gelmezse...
    Topuk sertleşmesi ölümcül bir hastalığın habercisi!
    Topuk sertleşmesi ölümcül bir hastalığın habercisi!
    Mahkemenin Adem Huduti kararına itiraz: Doğrudan faili...
    Mahkemenin Adem Huduti kararına itiraz: Doğrudan faili...
    12 ay askerlik süresi 9 aya düşecek! Kısa dönem askerlik kalkacak Tek tip askerlik geliyor
    12 ay askerlik süresi 9 aya düşecek! Kısa dönem askerlik kalkacak Tek tip askerlik geliyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İlk kez açıkladı: 2020’den itibaren er alınmayacak
    İlk kez açıkladı: 2020’den itibaren er alınmayacak
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?