Vatandaşların ceset merakı!  Film gibi seyrettiler…

Olay Kardonboyu Sahilinde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Edilinen bilgiye göre, sahilde yürüyüş yapanlar denizde bir kişiyi fark edince polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri durumu deniz polisine bildirdi. Ekipler güvenlik şeridi çekerek sahilde vatandaşları uzaklaştırmaya çalıştı.İhbar üzerine olay yerine gelen deniz polisi ve dalgıçlar kıyıdaki kayalara ayağı sıkışan kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Sahilde toplanan vatandaşlar deniz polis ve dalgıçların çalışmalarını film izler gibi izlediler. Bazı vatandaşların ise cesedi çıkarma çalışmalarını cep telefonu ile görüntüledikleri görüldü.Ekiplerin çalışması sonucu kayalıklara sıkışan ceset karaya çıkarıldı. Olay yeri inceleme ekipleri de ceset üzerinde inceleme yaptı. Üzerinde Ramazan Erene ait kimlik bulunan ceset yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.