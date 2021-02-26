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Yerel Vatandaşlardan vergi borcu kuyruğu!
Yerel

Vatandaşlardan vergi borcu kuyruğu!

Vergi borçlarının yapılandırılmasının ardından ilk ödeme için son haftaya girildi. Bahçelievler Vergi Dairesi'nde sıraya giren vatandaşlar uzun kuyruk oluştururken, sosyal mesafe kuralı ihlal edildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-26 23:50:00 -
Vatandaşlardan vergi borcu kuyruğu!

Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, ÖTV, MTV ve tüm idari para cezaları, hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırılmasının ardından ilk ödeme için son haftaya girildi. Yapılandırılan borçların ilk ödemesinin 1 Mart tarihine kadar yapılması gerekiyor. Bahçelievler Vergi Dairesi’nde borç ödemek isteyen vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu. Sıranın zaman geçtikçe uzamasının ardından sıra bekleyen vatandaşların sosyal mesafeyi ihlal ettiği görüldü.

Selahattin Yeşil, sıranın ilerlemediğini belirterek, “Vergi yapılandırması ödeme günü için yaklaşık olarak 1 buçuk saatten fazladır buradayım. Hiçbir ülkede vergisini yatırmaya hevesli bir millet göremedim” dedi.

“İşlemleri kolaylaştıralım”

Sıra bekleyen vatandaşlardan Necdet Çubukçu da, “Dükkanımızı kapattık eşimin vergi borcu ödemesi için geldik. Hükümetimiz korona virüsle mücadele ederken, bir yandan bankalar sistem çalışmıyor deyip içeriye almıyor. Şimdi haber geldi Cumartesi Pazar da uzatmışlar, yoğunluğu bir atmamız gerekiyor” diye konuştu.

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