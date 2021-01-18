Vatandaşlara verilen geri ödemesiz destekler hangileridir?

Pandemi dönemi başta olmak üzere bazı dönemlerde devlet tarafından vatandaşlara ekonomik destekler yapılıyor. Vatandaşların bazılarının habersiz olduğu pek çok ekonomik destek bulunuyor. İşte geri ödemesiz ekonomik destekler:

2022 aylığı

Bu destekte, ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara 5 adet aylık destek bağlanıyor. Bu destekler sırasıyla, 65 aylığı, %40-69 engelli aylığı, %70 ve üzeri engelli aylığı, 18 yaş altı engelli aylığı ve silikozis aylığı olarak biliniyor.

Eşi vefat etmiş olanlar

Eşi vefat eden kişilerin SGK'sı yok ise aylık 325 TL olarak 2 ayda bir 650 TL geri ödemesiz destek yapılıyor.

Kadınlara verilen ekonomik destek

Ev ekonomisine destek olmak ve kendi işlerini kurmak isteyen ev kadınlarına 15 bin TL'ye kadar faizsiz ve uzun vadeli kredi desteği veriliyor.

Doğum ücreti

Devlet tarafından doğum yapan kadınlara da çocuk başına ekonomik destek yapıyor. İlk çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonrasındaki çocuklar için ise 600 TL ödeme yapılıyor.

Çoklu çocuk desteği

İhtiyaç sahibi ailelere çoklu çocuk desteği de yapılıyor. Yaşları 0 - 24 arasında olan çocukların bakımı için çocuk başına aylık 150 TL ödeme yapılıyor.

Asker ailesi yardımı

Askere giden kişi eğer evli ise, resmi nikahlı eşine, bekar ise annesine, annesi hayatta değil ise babasına aylık 400 TL, iki aylık 800 TL destek yapılıyor. Ödemeler en fazla 1 sene boyunca yapılıyor.