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Vatandaşlara idam cezası soruldu! İşte gündemi sarsan anket sonucu

ORC araştırma şirketi yaptığı anket çalışmasında, vatandaşlara ‘Çocuk istismarı, kadın cinayetleri ve terör suçlarında idam cezasının uygulanmasını destekler misiniz?’ diye sordu. İşte anket sonucu...

11 Eylül 2019 Çarşamba 16:43
Vatandaşlara idam cezası soruldu! İşte gündemi sarsan anket sonucu

ORC araştırma şirketi yaptığı anket çalışmasında, vatandaşlara ‘Çocuk istismarı, kadın cinayetleri ve terör suçlarında idam cezasının uygulanmasını destekler misiniz?’ diye sordu.

ORC kadın ve çocuk cinayetleriyle gündeme gelen idam tartışmalarını da vatandaşa sordu. İdama hatırı sayılır oranda destek çıktı.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 16:43
  1. ORC araştırma şirketi
  2. Kadın Cinayetleri
  3. Çocuk Istismarı
  4. idam cezası
  5. anket

YORUM YAZ

  • SüleymanSüleyman8 dk önce
    Türkiyede idam yasasından önce gerçek manada bir adalet sistemi gerekliAynı suçtan zengin ve güçlü insanlar hiç cezs almadan kurtulurken garip gurebaya yüklü miktarda veza verildiği bir sistemde eğer idam cezası gelirse burdan büyük bir zulüm doğar bu sebepten ben idam yasasına karşıyım
  • TALİP TUNCERTALİP TUNCER43 dk önce
    CİNAYETİN ERKEĞİ KADINI OLUR MU BU NASIL MANTIK.BU NASIL SORU,CİNAYET ERKEK KADIN,ÇOCUK YAŞLI İNSAN ÖLDÜREN, CANİ İDAM EDİLSİN. VESELAM

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