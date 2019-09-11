Vatandaşlara idam cezası soruldu! İşte gündemi sarsan anket sonucu
ORC araştırma şirketi yaptığı anket çalışmasında, vatandaşlara ‘Çocuk istismarı, kadın cinayetleri ve terör suçlarında idam cezasının uygulanmasını destekler misiniz?’ diye sordu. İşte anket sonucu...11 Eylül 2019 Çarşamba 16:43
ORC araştırma şirketi yaptığı anket çalışmasında, vatandaşlara ‘Çocuk istismarı, kadın cinayetleri ve terör suçlarında idam cezasının uygulanmasını destekler misiniz?’ diye sordu.
ORC kadın ve çocuk cinayetleriyle gündeme gelen idam tartışmalarını da vatandaşa sordu. İdama hatırı sayılır oranda destek çıktı.
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