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Yaşam Vatandaşlara, güvenli bilinçli internet kullanımı anlatıldı
Yaşam

Vatandaşlara, güvenli bilinçli internet kullanımı anlatıldı

Elazığ’da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından SİBERERAY farkındalık etkinliği düzenlenerek vatandaşlar siber suçlara karşı bilinçlendirildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 10:07:00 - 2021-12-13 10:24:37
Vatandaşlara, güvenli bilinçli internet kullanımı anlatıldı

Elazığ’da Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından siber suçları gerçekleşmeden engelleyebilmek ve vatandaşların uğrayabilecekleri maddi ve manevi zararları en aza indirmek amacıyla SİBERAY farkındalık çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, Yakup Kılıç Spor Salonunda Elazığ Basketbol Kulübü ve Giresun Belediyespor arasında oynanan Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi karşılaşmasını izlemeye gelen seyircilere, güvenli ve bilinçli internet kullanımı, sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar, teknoloji bağımlılığı ve yasa dışı bahis konularını anlatarak seyircilere broşür dağıttı.

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