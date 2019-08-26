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Vatandaşlara evde temizlik ve kişisel bakım hizmeti

Çankaya Belediyesinin ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı kesimlere yönelik hizmetleri arasında yer alan evde sağlık ve evde temizlik hizmetleri, bu yılın başından bu yana 3 bin 641 vatandaşa ulaştı.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 12:04
Vatandaşlara evde temizlik ve kişisel bakım hizmeti

Çankaya Belediyesinin ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı kesimlere yönelik hizmetleri arasında yer alan evde sağlık ve evde temizlik hizmetleri, bu yılın başından bu yana 3 bin 641 vatandaşa ulaştı.


Evde Sağlık Birimi birinci basamak sağlık hizmeti, Evde Temizlik Hizmet Birimi ise 65 yaş üstü, bakıma muhtaç, engelli bireyin bakımını üstlenmiş olup ev temizliğini gerçekleştiremeyen ve ekonomik yetersizlik nedeniyle temizlik hizmeti satın alamayan vatandaşlara hizmet veriliyor. Çankaya Belediyesinin evde bakım hizmetleri kapsamında yürüttüğü Evde Temizlik ve Evde Sağlık Birimlerinden 2019 yılı başından bu yana 3 bin 641 hane yararlandı. Evde Temizlik Hizmeti 65 yaş üstü, bakıma muhtaç, engelli bireyin bakımını üstlenmiş olup ev temizliğini yapamayan ve ekonomik yetersizlik nedeniyle temizlik hizmeti de alamayan vatandaşlara veriliyor. Evde Sağlık Hizmetinde ise pansuman, enjeksiyon, tansiyon ölçümü, şeker ölçümü, kan tetkiki için kan örneği alma gibi birinci basamak sağlık hizmetleri veriliyor. Evde Sağlık Hizmetinden de yaş sınırı olmaksızın engelli vatandaşlar, 65 yaş üstü vatandaşlar ve ekonomik yoksunluk nedeniyle sağlık kuruluşlarına gidemeyecek durumdaki vatandaşlar yararlanabiliyor. İhtiyaç sahibi vatandaşların yararlandığı bu hizmetler, hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde veriliyor.



“Halkımızın yanındayız”


Sağlık gereksinimlerinin ücretsiz verilmesinin temel insan hakkı olduğunu belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, belediye hizmetlerinde insanı merkeze alan ve ihtiyaçlara cevap veren bir anlayışla hareket ettiklerini söyledi. Çankaya’da sosyal demokrat belediyeciliğin gereklerini hizmete dönüştürdüklerini kaydeden Taşdelen, “Bizim, rant odaklı değil insan odaklı hizmet anlayışımız var. Biz halkımıza hizmet ediyoruz. Akla yatkın olmayan, vatandaşa fayda sağlamayan projelerle işimiz yok, gerekeni yapıyoruz. Halkımızın her zaman yanındayız. Çankayalılar istedikleri zaman belediyelerine ulaşabiliyor ve hizmetlerinden yararlanabiliyor. Eve sağlık ve evde temizlik hizmetlerimiz ücretsiz. Halkımızın mutluluğu için çalışıyoruz” diye konuştu.


Vatandaşların Çankaya Halk Sağlığı Merkezi’ne bizzat başvurarak ya da 0850 455 02 65 numaralı telefondan ulaşarak başvurabileceği Evde Temizlik Hizmetinde, ilk olarak başvuran aile ziyaret ediliyor ve gerekli şartları taşıyıp taşımadığı değerlendiriliyor. Evde sağlık hizmetinde ayrıca, sağlık ekiplerinin ziyaret ettiği vatandaşlar arasında farklı sağlık şikayetleri bulunanlara da ilgili duruma göre tam teşekküllü hastanelere yönlendirme desteği veriliyor. 2019 yılı itibariyle evde sağlık hizmetinden 2 bin 372, evde temizlik hizmetinden 424, hasta nakil hizmetinden 781 vatandaş yararlanırken, 34 kişiye de sağlık durumu değerlendirme ve yönlendirme desteği verildi.


Çankaya Belediyesi tarafından evde bakım hizmetleri kapsamında vatandaşlara verilen temizlik ve sağlık hizmetlerinin yanı sıra saç kesimi, sakal tıraşı, el ve ayak bakımı ile kişisel bakım hizmetleri de sağlanıyor.


Çankaya Belediyesinin evde sağlık ve evde temizlik hizmetlerinden yararlanmak isteyen Çankayalılar, Çankaya Halk Sağlığı Merkezi’ne ulaşarak talepte bulunarak bu hizmetleri alabiliyorlar. Hizmetlerin ücretsiz sağlandığı Merkezin 0850 455 02 65 numaralı telefonunu arayarak başvuruda bulunan Çankayalılar, program dahilinde hizmet alabiliyorlar.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 12:04
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