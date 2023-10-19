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Gündem Vatandaşlara attığı SMS'le algı operasyonu yapan Kılıçdaroğlu'nun maskesi düştü!
Gündem

Vatandaşlara attığı SMS'le algı operasyonu yapan Kılıçdaroğlu'nun maskesi düştü!

Yeniakit Publisher
2023-10-19 21:05:00 - 2023-10-19 22:02:47
Vatandaşlara attığı SMS'le algı operasyonu yapan Kılıçdaroğlu'nun maskesi düştü!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun vatandaşlara attığı SMS'le algı operasyonuna tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresine ilişkin, "CHP yönetimi tezkere konusundaki tutumuyla, sadece PKK'ya siyasi destek verenlerin destek verdiği bir duruma düşmüştür." ifadesini kullandı. Öte yandan Çelik, CHP'nin aynı maddenin yer aldığı tezkerelere daha önce defalarca 'evet' dediğini hatırlattı.

Çelik, sosyal medya hesabından, Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Cumhurbaşkanlığı tezkeresine ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün vatandaşlara SMS göndererek, "tezkereyle yabancı askerlerin Türkiye'ye gelmesine imkan verildiği" iddiasında bulunduğunu aktaran Çelik, "Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin güvenliği ve terörle mücadelesi için gerekli olan her şeye karşı çıkıyor, bunu da yalan siyasetiyle örtbas etmeye çalışıyor. Oysa 2 yıl önce de bu konuya açıklık getirmiştik. 2014'ten beri her tezkerede bu maddenin olduğunu hatırlatmıştık. Bu maddenin Türkiye'nin uluslararası terörle mücadele koalisyonunun bir parçası olması nedeniyle ihtiyaç duyulan bir madde olduğunu söylemiştik." ifadelerini kullandı.

Geçmişte aynı maddenin yer aldığı tezkerelere CHP parlamento grubunun defalarca "evet" dediğine dikkati çeken Çelik, "Buradan anlaşılan CHP yönetimi onayladıkları tezkerelerin hiçbirini ya okumadılar ya da yeni geliştirdikleri ittifak ilişkileri çerçevesinde tutum değiştirdiler. Kılıçdaroğlu'nun her iki durumda da derinleşen bir siyasi cehalet ve yetersizlik ile hareket ettiği ortaya çıkıyor. Kılıçdaroğlu, anlaşılan yeni ittifak ilişkileri nedeniyle tutum değiştirmesine bir bahane olarak yabancı güçlerin varlığından bahsediyor." değerlendirmesini yaptı.

"Her türlü terör örgütüne karşı mücadele etmeyi sürdüreceğiz"

AK Parti Sözcüsü Çelik, tezkereye ilişkin, şu bilgileri paylaştı:

"2014 ve 2015'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına istinaden Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki DEAŞ ve benzeri terör yapılanmalarıyla mücadele için bir koalisyon ihdas edilmiştir. Türkiye ile 80 ülke ve NATO ile Arap Ligi'nin de aralarında bulunduğu 5 uluslararası kuruluş bu koalisyonda yer almıştır. Koalisyona üye ülkeler de personel, malzeme, silah, araç, hava üssü, limanlar ve hava sahaları gibi alanların kullanımında işbirliği yapmaktadır. Meselenin özü budur."
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"Kılıçdaroğlu CHP'nin çizgisini saptırdı"

Çelik, açıklamasında, şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu'nun uluslararası ilişkilerin ve işbirliğinin gereklerini anlamaktan uzak olduğunu biliyoruz. Bugün vatandaşlarımızı rahatsız eden SMS'ler atarak bilgisizliğini bir kere daha ilan etmiştir. CHP yönetimi tezkere konusundaki tutumuyla, sadece PKK'ya siyasi destek verenlerin destek verdiği bir duruma düşmüştür. Cumhuriyet Halk Partisi, Kılıçdaroğlu'ndan önce milli güvenlik konusunda güçlü bir hassasiyete sahipti. Kılıçdaroğlu CHP'nin bu çizgisinde de sapmaya imza atmıştır.

Biz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sınırlarımıza mücavir bölgelerde topraklarımıza mütecaviz bir şekilde yaklaşmaya çalışan her türlü terör örgütüne karşı mücadele etmeyi sürdüreceğiz."

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