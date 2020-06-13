  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Vatandaşlar yanan evlerini gözyaşları içerisinde izledi

Sultanbeyli’de binanın çatısında çıkan yangın çevredeki iki binanın daha çatısına sıçradı.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 12:25:36 -
Vatandaşlar yanan evlerini gözyaşları içerisinde izledi

Sultanbeyli’de binanın çatısında çıkan yangın çevredeki iki binanın daha çatısına sıçradı. Yangının çıktığı binadaki vatandaşları kurtaran itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Çatıların alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


Sultanbeyli’de saat 11.15 sıralarında iddiaya göre, iki katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Çatıda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle çevredeki bir apartman ile işyerinin çatısına daha sirayet etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının çıktığı binada mahsur kalan vatandaşlar itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı. Vatandaşlar, yanan evlerini panik ve gözyaşları içerisinde izledi. Bazı vatandaşlarda da yangını söndürmek için hortumlarla su sıkarak müdahale etti. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken olayda can kaydı ya da yaralanma olmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı