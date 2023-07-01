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Gündem Vatandaşlar Uludağ’a akın etti
Gündem

Vatandaşlar Uludağ’a akın etti

Yeniakit Publisher
2023-07-01 15:14:00 -
Vatandaşlar Uludağ’a akın etti

Bursa’da hava sıcaklığından bunalan vatandaşlar, soluğu Uludağ’da aldı. 32 derece sıcaklıktan kaçan vatandaşlar, 22 derecede serinlemenin keyfine vardı.

Bursa’da binlerce günübirlikçi, Kurban Bayramının dördüncü günü Uludağ’a akın etti.

Termometreler, merkezde 32 dereceyi gösterince, kurban etlerini ve piknik malzemelerini alan vatandaşlar 10 derece daha serin olan Kirazlı Yayla, Sarı Alan, Çobankaya, oteller bölgesinde çıktı.

Aileleriyle hoş sohbet ve temiz havanının tadını çıkaran vatandaşlar, semaverde demledikleri çayla da keyif çattı.

Uludağ’ı çok güzel bulduğunu belirten vatandaşlar, sıcak havadan kaçmak isteyenleri zirveye davet etti.
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