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Yerel Vatandaşlar şoke oldu! Yabancı plakalı araçlar bir kadının hışmına uğradı
Yerel

Vatandaşlar şoke oldu! Yabancı plakalı araçlar bir kadının hışmına uğradı

Şanlıurfa'da madde bağımlısı olduğu iddia edilen yabancı uyruklu bir kadın, eline aldığı levye ile hepsi başka illere ait plakalar taşıyan park halindeki 21 aracın camlarını kırdı.

Yeniakit Publisher
2020-09-20 15:31:00 -
Vatandaşlar şoke oldu! Yabancı plakalı araçlar bir kadının hışmına uğradı

Şanlıurfa'da görenleri hayretler içerisinde bırakan bir olay yaşandı. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen yabancı uyruklu bir kadın, cadde üzerinde park halinde bulunan 21 aracın camını levye ile kırdı.

Başka illere ait plakalı araçları hedef aldı

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saat 05.00 sıralarında yaşanan olayda madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir kadın eline aldığı levye ile hepsi başka illere ait plakalar taşıyan park halindeki 21 aracın camlarını kırdı. Gürültü üzerine uyanan vatandaşlar pencereden baktıklarında camları kırık araçlarla karşılaştı.

Kadını vatandaşlar yakaladı

Levye ile araçların camlarını kıran yabancı uyruklu kadın, evlerinden dışarıya çıkan vatandaşlar tarafından yakalanırken, ihbar sonucu olay yerine polis ekiplerince gözaltına alındı. Şehitlik Polis Merkezine götürülen kadının incelemeler sonucunda 3 sokakta toplam 21 aracın camlarını kırdığı belirlendi.

"Sayı 70, 80'i bulurdu"

Vatandaşları şoke uğratan olaya ilişkin açıklamada bulunan bir kişi ise, müdahale etmeselerdi camları kırılan araç sayısının 70, 80'i bulabileceğini belirtti.

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