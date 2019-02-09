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Vatandaşlar şikayet etti! Doğu Ekspresi incelemeye alındı

Doğu Ekspresi'nden bilet bulamadıklarını ifade eden vatandaşlar Kamu Denetçiliği Kurumuna şikayette bulundu. Başvurular Ombudsman tarafından incelenmeye alındı.

09 Şubat 2019 Cumartesi 13:15
Vatandaşlar şikayet etti! Doğu Ekspresi incelemeye alındı

Son günlerin popüler gezi rotalarından olan Doğu Ekspresi biletlerinin satışı "Kamuya Açıklık İlkesi" ihlal edildi iddiasıyla Kamu Denetçiliği Kurumuna şikayet konusu oldu. Kamu Denetçiliği Kurumuna yapılan başvurularda Devlet Demiryolları tarafından satışa sunulan, Ankara - Kars arasında sefer yapan ve kamuoyunda Doğu Ekspresi olarak adlandırılan seferlerin biletlerinin bulunamadığı ifade edilerek şikayet edildi. Şikayetler sonrası inceleme başlatıldı.

"Kamuya açıklık ilkesi ihlal ediliyor"

Yapılan başvurularda vatandaşlar Doğu Ekspresi bilet satışı saatlerinin kamuya açıklanmadığını bu nedenle seyahat özgürlüklerinin ihlal edildiğini savundular. Devlet Demiryollarına bu konuda taleplerini ilettiklerini söyleyen bazı vatandaşlar ise kurum tarafından "Bütün bilgiler internet sitemizde" cevabıyla karşılaştıklarını ifade ettiler. Kamu Denetçiliği Kurumu'na gelen şikayet başvurularında Doğu Ekspresi tren biletlerinin 30 gün öncesinden satışa sunulduğu bilgisi yer aldı.

Vatandaşlar biletlerin satışa çıkacağı günün bilindiğini ancak biletlerin bazen 23.50 bazen 01.00 gibi gecenin geç saatlerinde bazen de 04.00, 03.20 gibi sabaha karşı satışa sunulduğunu dolayısıyla bilet alabilmek için 24 saat bilgisayar başında hiç uyumadan beklemek gerektiğini belirttiler. Başvurucu vatandaşlar, Devlet Demiryollarının bilet satış saatini kamuoyuna duyurmayarak "kamuya açıklık ilkesini" ihlal ettiklerini söylediler.

Şikayetler sonrası incelemeye alındı

Kamu Denetçiliği Kurumuna Doğu Ekspresi bileti alamadıkları için şikayet eden bazı vatandaşlar ise kurumun bilet satış saatini genel müdürlükleri aracılığıyla bazı vatandaşlara bildirdiklerini dolayısıyla haksız bir şekilde bilet alamayarak mağdur edildiklerini ifade ettiler. Başvuru sahibi vatandaşlar Kamu Denetçiliği Kurumunun ilgili idareyle görüşerek bilet satışlarının tarihi yanında satışa çıkacağı saati de şeffaf bir şekilde kamuoyuna duyurmasını talep ettiler. Başvurular Ombudsman tarafından incelenmeye alındı.

 

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 13:15
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