Vatandaşlar panikte! Samsun'da korona vakaları yüzde 100 arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla son iki haftada Adana, Samsun ve Ordu'da yüzde 100, İzmir ve Konya'da yüzde 50 vaka artışı olduğunu duyurdu. Samsun'da vaka sayısının artmasına paralel olarak hastanelerdeki yoğunluk da arttı.

Vaka sayısının düşürülmesi için yapılan çalışmalara ağırlık verildi. Vaka sayısındaki büyük artış ise kentte yaşayanları tedirgin etti. Vatandaşlar özellikle maske takmayanlara tepki gösterdi.

İlkadım ilçesinde esnaf Aziz Kamış, "Vatandaş koronavirüs konusunda pek dikkat etmiyor. Herhalde biraz hassasiyet azaldı. İnsanlar geçti diye düşündüler yazdan sonra. Vaka sayısındaki artışı dikkate almadıklarını düşünüyorum. Ama hastanelerdeki bu yoğunluktan insanların anlaması gerekiyor. Vaka sayısındaki artışı duyunca tabi insan tedirgin oluyor" diye konuştu.

Bazı insanların maskeyi gevşek taktıklarını bazılarının ise çenelerinin altına taktıklarını söyleyen Hakan Yıldırım, "Samsun çok kalabalık bir şehir, insanlar geziyorlar ondan dolayı vaka sayısı artmış olabilir. Caddeler, iş yerleri çok kalabalık. İnsanların işi olmadıkça dışarı çıkmamaları lazım. Çevremizde de vaka görüyoruz, baya arttı vakalar. Bir endişe oldu hepimizde, maskesiz gezmiyoruz" şeklinde konuştu.

Sebahat Mert ise vaka sayısının artmasında, insanların dikkatsiz olmasının etkili olduğunu belirterek, "15-20 gün devletimiz her yeri kapatsa da şu beladan kurtulsak. Maalesef insanlar tedbirlere uymuyorlar. Caddede polis bir beyefendiyi sigara içtiği için durdurdu. Beyefendi polise, 'Sigara içtiğim için maskeyi çıkardım' dedi. Sigara içmek de yasak aslında. Hastanelerde doluluk var. Ailemizde, yakınlarımızda koronavirüs olanlar var. İş yerime hemşire, doktor müşterilerim geliyor. Bitkin bir şekilde geliyorlar ve hep korkuyla yaşıyorlar. Bunun artık bir şekilde çözülmesini bekliyoruz. Kapatılacaksa kapatılsın böyle daha kötü ölüyoruz" dedi.