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Vatandaşlar merakla bekliyor... Bedelli askerlik çıkacak mı?

Askere gitmek istemeyen vatandaşlar, bedelli askerliğin bir an önce çıkmasını istiyor. Yüzbinlerce vatandaş sosyal medya aracılığıyla taleplerini dile getiriyor.

04 Mayıs 2018 Cuma 14:41
Vatandaşlar merakla bekliyor... Bedelli askerlik çıkacak mı?

Bedelli askerlik en son olarak 2015'te çıkmıştı. O zamanlar yaşa takılan ya da para bulmakta zorlanan birçok vatandaş bedelliden yararlanamadı. Şimdi yüz binlerce vatandaş bedelli askerliğin tekrar çıkmasını istiyor. Bu taleplerini de sosyal medya aracılığyla dile getiriyor. Birçok vatandaş "Bedelli yoksa oy da yok" diyerek uyarılarda bulunuyor.

BEDELLİ ASKERLİK ÇIKACAK MI?

Bedelli askerlik bekleyenler Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamasıyla büyük bir sevinç yaşarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından hayal kırıklığı yaşadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bedelli askerlik şu anda hükümetimizin gündeminde değil, böyle bir durum yok. Hele hele bir tarafta Afrin, bir tarafta malum Fırat Kalkanı Harekatı. Bunların olduğu bir dönemde bunu gündemimize almak şehitlerimize, özellikle gazilerimize, onlara karşı bir saygısızlık olur" demişti.

BEDELLİ ASKERLİK NE ZAMAN ÇIKACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasının devamında bedelli askerliğin seçim sonrası çıkabileceğine işaret etti. Erdoğan, "Bu işlerin tabii istismarını yapanlar da çok çok fazla. Hayırlısıyla şu önümüzde seçim bitmiş olsun, inşallah başkanlık sistemine geçiş dönemi hallolduktan sonra bunlar tekrar masaya yatırılır. Ona göre atılması gereken adım bu konuda varsa o zaman bu adım atılır ama şu anda böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil." diye konuşmuştu.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 14:41
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Binali Yıldırım

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