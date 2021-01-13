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Yaşam Vatandaşlar kar duasına çıktı! "Erzurum'u hiç böyle görmemiştim"
Yaşam

Vatandaşlar kar duasına çıktı! "Erzurum'u hiç böyle görmemiştim"

Son 30 yılın en sıcak kış mevsiminin yaşandığı Erzurum'da köylüler, kar duasına çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 23:28:00 -
Vatandaşlar kar duasına çıktı! "Erzurum'u hiç böyle görmemiştim"

Merkez Aziziye ilçesinin kırsal Demirgeçit Mahallesi'nde, 'hoca' olarak bilinen esnaf Muhittin Olçun eşliğinde ellerini açıp dua eden köylüler, kar yağmasını diledi. Mahalleden geçen tren yolunda sıralanan köy sakinleri, kar duasına "Amin" dedi.

Duaya katılan Resul Altunlu (47), "Bu yaşıma kadar, ocak ayında yağmur yağdığını görmemiştim. Eskiden Erzurum'a iki metre kar yağardı. Bu hiç hayra alamet değil. Büyüklerimizden kalan bir söz vardır, 'Ocak ayında yağmur yağacağına, kan dökülse daha iyidir' derlerdi. Çünkü bu kıtlık ve kuraklığa işarettir. Allah sonumuzu iyi etsin. Umarız 2020'de yaşadığımız sıkıntıları 2021'de yaşamayız" diye konuştu.

‘Ocak ayında Erzurum'u hiç böyle görmemiştim’

Muhittin Olçun'un kar duasına, köylüler ellerini açarak eşlik etti. Sadece Erzurum ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde değil, Türkiye'nin dört bir tarafında kuraklık yaşandığını ifade eden Olçun, "Kar ve yağmur yağmadı, göletler boşaldı. Biz de bugün bolluk ve bereket olması için çıkıp, dua ettik. Ocak ayında Erzurum'u böyle görmemiştim. Kuraklık nedeniyle Erzurum'da yıllardır akan çeşmeler kurudu ve çoğu akmaz oldu. Kar duası ettiğim yer benim köyüm. Çocukluğumda bir metre kar yağdığını hatırlıyorum. Bu bizi çok korkutuyor. Kıtlık olmaması için karın yağması lazım. Bunun için duaya çıktık. İnşallah kabul olur" dedi.

Köy halkından İsmail Pütür ise "Eskiden kış ayında 2 metreye yakın kar olurdu. Ne yazık ki 10 senedir iklim değişikliğinden dolayı ne düzgün kar yağıyor ne de yağmur. Erzurum'da durum içler acısı. 2020 çok zor geçti ve felaketler üst üste geldi. Allah 2021 yılında bol, bereketli bir yıl geçirmemizi nasip etsin" diye konuştu.

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