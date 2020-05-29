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Aktüel

Vatandaşlar fabrika bahçesinde cuma namazı kıldı

Sancaktepe’de bulunan armatür fabrikası çalışanları fabrika bahçesinde cuma namazı kıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 17:55:13 -
Vatandaşlar fabrika bahçesinde cuma namazı kıldı

Sancaktepe’de bulunan armatür fabrikası çalışanları fabrika bahçesinde cuma namazı kıldı.


Sancaktepe’ de bulunan bir fabrikanın bahçesinde 180 çalışan cuma namazı kıldı. Cuma namazını kıldıran imam, fabrika girişindeki güvenlik kulesinde hutbe verdi. Sosyal mesafenin korunduğu cuma namazına katılanların tamamı maske taktı.


Konuyla ilgili veren Yusuf Kaya, cuma namazı kılmanın serbest bırakılması ile fabrika bahçesini camiye çevirdiklerini belirtti. Kaya, yeni normal süreçte cuma namazlarının bir süre fabrika bahçesinde kılınacağını söyledi. Kaya, korona virüs sürecinde olduğu gibi pandemi sonrası süreçte de hükümetin aldığı bütün kararlara harfiyen uymaya devam edeceklerini ifade etti.

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