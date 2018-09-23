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Vatandaşlar endişeli! Konya'nın kabusu geri döndü

Konya'nın Karapınar ilçesine 15 kilometre mesafede bulunan Sırnık mevkisindeki boş arazide 30 metre derinliğinde 20 metre çapında yeni obruk oluştu.

23 Eylül 2018 Pazar 17:37
Vatandaşlar endişeli! Konya'nın kabusu geri döndü

Konya'nın Karapınar ilçesinde 30 metre derinliğinde 20 metre çapında yeni obruk oluştu.

ENDİŞEYE NEDEN OLDU

İlçeye 15 kilometre mesafede Sırnık mevkisindeki boş arazide yaklaşık 30 metre derinliğinde 20 metre çapındaki yeni obruk bölgede yaşayanları tedirgin etti.

Obruk, stabilize yolla 2 kişiye ait mısır tarlalarının bir bölümünü de içine aldı. İlçenin Karakuyu mevkisinde sık sık oluşan obrukların ardından bu defa başka bir bölgesinde obruk oluşması vatandaşlarda endişeye yol açtı.

Obruk oluştuğu sırada mısır tarlasında hasat yapan biçerdöver sürücüsü toz bulutlarının yükseldiğini fark etti. Sürücü araçtan inip bölgeye vardığında 20 metre çapında altı su dolu 30 metre derinliğindeki obruk ile karşılaştı ve çevredekilere haber verdi.

"İLK DEFA OLUŞTU"

Aynı yerde çiftçilik yapan Kenan Bozkurt, bu bölgede ilk defa bir obruk oluştuğunu söyledi.

Pancar sökümünden yeni geldiğini ifade eden Bozkurt, "Sesler geldiğini duydum ama obruk olduğu hiç aklıma gelmedi. Çöken yerde kamyon, traktör ve başka araçlar da geçiyordu. Yoldan karşıya geçmek isteyen vatandaşlar obruğu görünce korkmuşlar. Aslında tedirginlik bizde de başladı." diye konuştu.

Sırnık mevkisinde çiftçilik yapan Oğuz Barutçu ise Karapınar’ın dört bir tarafında obruklar oluştuğunu ve emniyette olmadıklarını söyledi.

"GECE OLSA FACİA OLURDU"

Daha önceleri bulundukları mevkide obruk belirtisinin olmadığını aktaran Barutçu, şunları kaydetti:

"Büyük bir gürültü ile obruk oluşmuş. Obruklara alıştık. Yakın tarlada hasat yapılıyordu. Bu alanda da birkaç güne hasat başlayacaktı. Gündüz saatlerinde obruk olması sevindirici. Zira gece olsa yoldan araçlar geçse facia olurdu. Kendimizi güvende hissetmiyoruz, emniyetimiz kalmadı. Yetkililer bir şeyler yapmalı. Merkeze yakın yerlere gittikçe yaklaşıyor. Altta su var. Su çekildikten sonra kesin derinliği bilinebilir."

Bölgede haber yapmak için bulunan gazeteciler de obruk oluşumuna şahit oldu.

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 17:37
  1. Konya
  2. Karapınar
  3. obruk
  4. Sırnık mevkisi
  5. Kenan Bozkurt
  6. Pancar sökümü

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