Vatandaşlar deprem nedeniyle kapatılan camilerin kısa sürede ibadete açılması istiyor

Diyanet-Sen Batman Şube Başkanı Ahmet Cihan, İLKHA muhabirine yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden biri olan Batman'da toplamda 14 cami ve 7 Kur'an kursunun geçici süreliğine ibadete kapatıldığını söyledi.

Kentte 5 cminin ağır hasarlı, 9 caminin ise minarelerinde çatlakların olduğunu ifade eden Cihan, ayrıca 7 Kur'an kursunun da depremde hasar gördüğünü aktardı.

Cami ve Kur'an kurslarının en kısa sürede tekrar ibadete açılması temennisinde bulunan Cihan, herkesin bu konuda sorumluluk alması gerektiğini kaydetti.

Cihan, "6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen büyük depremlerden maalesef ilimizdeki bazı bina ve camilerde zarar görerek etkilendi. Batman'da 5 camimiz ağır hasarlı ve riskli olması nedeniyle ibadete kapatılmıştır. 9 camimizde ise minareleri zarar gördüğü için geçici olarak kapatılmış durumdadır. Ayrıca 7 Kur'an kursumuz da hasarlı olmaları nedeniyle müftülük olarak eğitim ve öğretime ara verilmiştir." dedi.

"Camilerimize sahip çıkmalıyız"

Camilerin ibadete açılması için çalışmaların hızlandırılması gerektiğini vurgulayan Cihan, şöyle devam etti:

"Ağır hasarlı olan 5 camimizin yıkılarak yeniden inşası ve geçici olarak ibadete kapatılan 9 caminin de bir an önce açılması gerekir. Halkımızın ibadetlerini rahat bir şekilde yapabilmeleri için mutlaka bu camilerimize sahip çıkmalıyız. Yetkililerin ise bu camilerimize sahip çıkarak, tekrar ibadete açılması için gerekli hassasiyeti ve önemi vereceklerine inanıyoruz. Rabbim böyle felaketleri milletimize ve insanlığa yaşatmasın. İnşallah en kısa zamanda depremde zarar gören camilerimiz de ibadete açılır." (İLKHA)

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