Vatandaşın kamerasına yansıdı! İstanbul'un havasını işte böyle kirletiyorlar İstanbul'da yaşayan bir vatandaşın çektiği videoda kentin havasının fabrikada yakılan plastiklerin zehir dolu dumanlarının kentin semasına yayılarak şehri kirlettiği gözler önüne serildi.

İstanbul'da kadim kentin havasını zehirleyen fabrika, vatandaşın kamerasına yansıdı. Fatih ilçesinde baklava üretim tesisi olduğu belirtilen yapıda yakılan atık yağlar ve plastiklerin içi zehir dolu dumanları, İstanbul'un gökyüzüne yayılarak kenti kirletiyor. "Yetkililer çözümde bulunmuyor" Tesisin 1 senedir İstanbul'un havasını kirlettiğini belirten vatandaş ise bütün mücadelelerine rağmen yetkililerin bir çözümde bulunmadığını ifade etti.

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