0553 313 94 23

Vatandaşın kamerasına yansıdı! İstanbul'un havasını işte böyle kirletiyorlar

İstanbul'da yaşayan bir vatandaşın çektiği videoda kentin havasının fabrikada yakılan plastiklerin zehir dolu dumanlarının kentin semasına yayılarak şehri kirlettiği gözler önüne serildi.

02 Ekim 2019 Çarşamba 12:13

İstanbul'da kadim kentin havasını zehirleyen fabrika, vatandaşın kamerasına yansıdı.

Fatih ilçesinde baklava üretim tesisi olduğu belirtilen yapıda yakılan atık yağlar ve plastiklerin içi zehir dolu dumanları, İstanbul'un gökyüzüne yayılarak kenti kirletiyor.

"Yetkililer çözümde bulunmuyor"

Tesisin 1 senedir İstanbul'un havasını kirlettiğini belirten vatandaş ise bütün mücadelelerine rağmen yetkililerin bir çözümde bulunmadığını ifade etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 12:13
  1. İstanbul
  2. fabrika
  3. hava kirliliği
  4. baklava üretim tesisi
  5. zehir dolu dumanlar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dış ticaret ve lojistik öğrencilerine müjde
    1. Dış ticaret ve lojistik öğrencilerine..
    2. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    3. Üniversitelerde akademik istihdam..
    4. Abdurrahman Dilipak: ABD ve AB,..
    5. İstanbul'da 1 ton 800 kilogram skunk..
    6. Volkswagen resmen Türkiye'de! İşte..
    7. Tunceli'deki 'kaya odalar'..
    8. "Dur" ihtarına uymayan araçta..
    9. Geçici işçiler kadroya alınacak mı?..
    10. "Hayırlı olsun" diyen Bakan Selçuk'tan..
    11. Hırsızlık yapan futbolcu takımdan atıldı
    12. Türk Hava Yolları Havacılık..
    13. Fiyatıyla dudak uçuklatan iPhone 11'in..
    14. 'Hayatım film olsa adı 'hafız' olurdu'
    15. Teknik tekstiller yüksek lisans..
    16. Oğlunu dolandıran babaya hapis
    17. Kutlu dâvâya anlamlı destek
    18. Milli maç biletleri bitti
    19. CHP'den '50 artı 1'in düşürülmesi'..
    20. Kızının karaciğer dokusuyla sğlığına..
    21. Mustafa Destici'den kritik çağrı: Bu..
    22. Ahmet Kaya ile Yılmaz Güney’in..
    23. Trabzonspor Basel'i misafir ediyor
    24. Vakıf Katılım Bankası alımları 2019..
    25. Alüminyumda ihracatla güçlendik
    26. İstanbul'da dev operasyon! Çok sayıda..
    27. İspanyol basını: Real Madrid'in kaderi..
    28. Bilal Erdoğan: 7'den 70'e herkesi..
    29. Eylül ayı ihracat rakamları belli oldu
    30. Felaket tellallarına seslendi! 'Pişman..
    Yaptıkları her şey ortaya çıktı! Kaşıkçı cinayetinin delillerine ulaşıldı
    Yaptıkları her şey ortaya çıktı! Kaşıkçı cinayetinin delillerine ulaşıldı
    'Cocu' şoku! Abdullah Avcı...
    'Cocu' şoku! Abdullah Avcı...
    ‘Çiğnemeden sarımsak yut’ dediler canından oluyordu!
    ‘Çiğnemeden sarımsak yut’ dediler canından oluyordu!
    Türkiye'nin gururu ASELSAN'Dan büyük istihdam
    Türkiye'nin gururu ASELSAN'Dan büyük istihdam
    Sosyal medyadan paylaştı! Kaçak avcıya ceza
    Sosyal medyadan paylaştı! Kaçak avcıya ceza

    Günün Karikatürü

    2 Ekim 2019
    Yerli üretime özel taşıt kredisi kampanyası başladı
    Yerli üretime özel taşıt kredisi kampanyası başladı
    Canlı yayında HDP krizi! Ahmet Hakan ile Mustafa Balbay birbirine girdi
    Canlı yayında HDP krizi! Ahmet Hakan ile Mustafa Balbay birbirine girdi