Vatandaşın kamerasına yansıdı! İstanbul'un havasını işte böyle kirletiyorlar
İstanbul'da yaşayan bir vatandaşın çektiği videoda kentin havasının fabrikada yakılan plastiklerin zehir dolu dumanlarının kentin semasına yayılarak şehri kirlettiği gözler önüne serildi.02 Ekim 2019 Çarşamba 12:13
İstanbul'da kadim kentin havasını zehirleyen fabrika, vatandaşın kamerasına yansıdı.
Fatih ilçesinde baklava üretim tesisi olduğu belirtilen yapıda yakılan atık yağlar ve plastiklerin içi zehir dolu dumanları, İstanbul'un gökyüzüne yayılarak kenti kirletiyor.
"Yetkililer çözümde bulunmuyor"
Tesisin 1 senedir İstanbul'un havasını kirlettiğini belirten vatandaş ise bütün mücadelelerine rağmen yetkililerin bir çözümde bulunmadığını ifade etti.
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