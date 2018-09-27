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Vatandaşın ekmeğiyle oynamışlar! Ceza yağdı

Kocaeli Valiliği tarafından yapılan denetimde ekmeğin gramajını düşürerek satan, sadece katkılı ekmek satan, yetersiz miktarda halk tipi ekmek ürettikleri belirlenen 40 fırına toplam 10 bin 900 TL para cezası kesildi.

27 Eylül 2018 Perşembe 17:40
Vatandaşın ekmeğiyle oynamışlar! Ceza yağdı

Kocaeli Valiliği, 51 fırında denetimde bulunarak, 40 fırına ceza kesti. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından 26 Nisan 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe konan ekmek fiyatı tarifesinin halen geçerli olduğu, herhangi bir fiyat artışı verilmediği belirtilerek, şu açıklamada bulunuldu:

"Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından kendi yetkileri çerçevesinde 21 Eylül 2018 tarihli tarifede sadece katkılı ekmeklerin satış fiyatı belirlenmiştir. Diğer taraftan Valiliğimize gelen şikâyetlerden bazı fırınların 250 gram 1.25 TL olan ekmeği 200 gram üreterek 1.25 TL'den satışa sundukları, bazı fırınların sadece katkılı ekmek sattıkları, bazı fırınların ise yetersiz miktarda halk tipi ekmek ürettikleri ve böylece tüketicileri mağdur ettikleri anlaşılmıştır. Valiliğimizce fiyat etiketleri ile ilgili 51 fırında denetim yapılmış olup 40 fırında tespit edilen aykırılıklardan dolayı 10 bin 960 TL idari para cezası uygulanmıştır. Henüz fiyat tarifesi değişmemiş olan 250 gram ekmek yerine, 200 gram ekmek üreten fırıncılar hakkında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve 12 ilçe belediyesi ayrıca bilgilendirilmiştir. Haksız yere fiyat artışı ve gramaj eksikliği uygulayan fırınlar hakkında ilgili Kurumlarca denetimler yapılarak, gerekli idari yaptırımlar uygulanacaktır."

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 17:40
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