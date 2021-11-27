Vatandaşın derdi erken seçim değil

RESUL EKREM ŞAHAN ANKARA

Yeni Akit’e konuşan Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, erken seçimin sürekli gündeme gelmesinin muhalefetin uzun zamandır uyguladığı bir taktik olduğunu belirterek, “Muhalefet açısından anlamlı olabilir. Ancak kamuoyunda bir karşılığı yok. Çünkü erken seçim beklentisi ve talebi yok” dedi. Hilmi Daşdemir, “Vatandaş döviz kurundaki oynaklıktan dolayı biraz rahatsız. Fiyat artışları vatandaşı ciddi oranda rahatsız etmiş durumda. Öncelikli olarak ekonomi, işsizlik, eğitim ve güvenlik gibi sıralayabiliriz. Vatandaşa bu sorunları kim çözer diye sorduğumuzda da AK Parti diyenler yüzde 30’lar civarında. ‘CHP’ diyenler yüzde 25’ler civarında. CHP’nin bu noktada oranı yüzde 20’ler civarındaydı. Bir artış kaydettiğini gözlemliyoruz. Ancak bunun oy oranına etkisi yok. Yine bu sorunları çözme noktasında da fikri olmayanlara baktığımızda yüzde 20 oranlarında” şeklinde konuştu.

AK Parti'nin ekonomik icraatları sorunları çözecek mi?

AK Parti’nin ekonomik anlamdaki icraatlarının ciddi önem taşıdığına dikkat çeken Daşdemir, “AK Parti’ye daha önce sorunları çözme noktasında bir yerde bakanlar şu an hiç kimseyi bu sorunları çözme noktasında görmüyor. Önümüzdeki dönemde de AK Parti’nin ekonomi ile ilgili sorunları çözüp çözmeme noktaları da yapacağı icraatlarla belli olacak” ifadelerini kullandı.