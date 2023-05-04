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Gündem Vatandaşın canı bu kadar ucuz mu? CHP'li İmamoğlu İstanbul'u sarhoş İETT şoförlerine bıraktı!
Gündem

Vatandaşın canı bu kadar ucuz mu? CHP'li İmamoğlu İstanbul'u sarhoş İETT şoförlerine bıraktı!

Yeniakit Publisher
2023-05-04 19:46:00 - 2023-05-04 19:54:39

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı yardımcılığı hayaliyle İstanbul'u kendi haline bırakırken, vatandaşlar ise sarhoş İETT şoförleriyle uğraşıyor.

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İETT otobüsünde yeni bir sarhoş vakası yaşandı. 

Vatandaşların canını hiçe sayan İETT şoförü alkollü bir şekilde direksiyon başına geçti. Yolculara kabus dolu anlar yaşatan şoför, vatandaşların polisi arayarak ihbar etmesi sonucu durduruldu.

İstanbul'u kendi haline bırakarak cumhurbaşkanı yardımcılığı hayalinin peşinde şehir şehir gezen CHP'li İmamoğlu'nun şoförünün ayakta durmakta zorlandığı gözlendi.

Yolcular ise o anları cep telefonu kamerasına çekti. İETT şoförünün rahat hareketleri ise gözlerden kaçmadı.

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