‘Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz’

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya’nın Kulu ilçesinde esnafı ziyaret etti. Kurum, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında Belediye Başkanı Murat Ünver’den bilgi aldı.

Sözler tutuldu

Kurum, daha sonra Cihanbeyli ilçesine geçerek Tapu Teslim Töreni ve Prestij Cadde Açılış Töreni’ne katıldı. Kurum, törende Cihanbeylililerin yaklaşık 35 yıldır yaşadıkları tapu sorununu kökten çözüme kavuşturmanın ve verdikleri bir sözü daha yerine getirmenin sevincini yaşadıklarını söyledi.

“Aşkla çalışıyoruz”

Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 81 şehri kalkındıracak çevre dostu projeleri bir bir hayata geçirdiklerine işaret etti. Kurum, “Hem medeniyetimizin izlerini taşıyan hem de dünyada ‘Ben de varım’ diyebilen şehirler kuruyoruz. Tıpkı geçmişte olduğu gibi Konyamız hem yatırımlar hem de belediyecilik noktasında marka bir şehirdir, model bir ildir. Bugün model şehir Konyamızda, 31 ilçemizin tamamında çalışmalarımızı ilk günkü aşkla aralıksız sürdürüyoruz” dedi.

Taş üstüne taş koyuldu

AK Parti’yi kuran iradenin Konya’nın bin yıllık kararlılığı olduğuna dikkat çeken Kurum, şöyle devam etti:

“Konyamız bu millete hizmet yolunda 20 yıldır mücadele eden, ‘Ak’ hareketin kuruluşundan bugüne her zaman şaha kaldıran bir şehirdir. Biz birileri gibi ülkemizin ve Konyamızın tarihine, kültürüne sırt çevirmedik. 31 ilçemizin tamamının geleceğini hesap etmediğimiz tek bir günümüz, tek bir dakikamız bile olmadı. Çok konuşup yerinde sayanlardan olmadık. Bu uçsuz bucaksız bozkırda taş üstüne taş koyanlardan olduk. Yıllar yılı öksüz ve yetim bırakılmış, sesi duyulmamış bu halkın sesi olduk. Konyamızın büyümesinden, kalkınmasından, yatırımlarından, projelerinden hep ürktüler. Bu milletin ayağa kalkmasından, küllerinden yeniden doğmasından hep korktular. İşte görüyorsunuz, hepiniz şahitsiniz. Bakın biz millete hizmet yolunda aşkla çalışırken, yine bugünlerde CHP zihniyeti hortladı, ‘Ülke yandı, bitti’ diye ortalığı kasıp kavuruyorlar.”

Müjde yolda

Kurum, başlattıkları kalkınma devrimiyle ekonomiyi çok daha sağlam temeller üzerine inşa ettiklerinin dile getirdi. Kurum, şunları ifade etti: “Hiçbir zaman vatandaşımızı enflasyona karşı ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Bakın geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız, inşallah alnının teriyle çalışan işçi kardeşlerimize çok çok güzel bir maaş artışı yapılacağının müjdesini verdi. İşçi, emekçi kardeşlerimiz için şimdiden hayırlı olsun. Her zaman vatandaşımızın yanında olduk. Milletimizin tüm kesimlerinin hak, özgürlük, gelişme, yatırım taleplerini hayata geçirerek hem sosyal barışı sağladık hem de ülkemizi büyütüp güçlendirdik. Bunların bu ülkenin ve milletin hayrına bir politika, proje, eser ile hizmet üretme kaygıları da gayretleri de yok. Zaten yalandan başka hiçbir sermayesi olmayanların da bu ülkeye katacağı hiçbir şey olamaz.”