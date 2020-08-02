  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Vatandaşı böyle hedef alıyorlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafı ve e-devlet linkiyle dolandırıcılık

Sosyal medya üzerinden banka müşterilerinin kişisel bilgilerini ele geçirmeye çalışan dolandırıcılar bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasını taklit etti. Kredi kartı aidat iadesi adı altında dolandırıcılığa başvuranlar Erdoğan’ın fotoğrafını ve Cumhurbaşkanlığı forsu logosunu kullandı. Skandal uygulamada e-devlet linki de kullanıldı.

Yeniakit Publisher
2020-08-02 17:38:00 -
Vatandaşı böyle hedef alıyorlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafı ve e-devlet linkiyle dolandırıcılık

Popüler sosyal medya platformlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adına sahte hesap açılarak ve Cumhurbaşkanlığı forsu gibi kurumların logosu kullanılarak yeni bir dolandırıcılık türü deşifre oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adı kullanılarak, sponsorlu olarak açılan hesapta ‘kredi kartı aidat’ iadesi adı altında dolandırıcılık türü vatandaşın tepkisini topladı.

Skandal uygulamada, ‘TBMM onayladı, cumhurbaşkanımız imzaladı’ yalanıyla vatandaşlar hedef alındı.

Daha önce de Cumhurbaşkanlığı forsu gibi kurumların logosu kullanılarak yapılan dolandırıcılıklara ilişkin Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF)’ten uyarı gelmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı