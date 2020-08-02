Vatandaşı böyle hedef alıyorlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafı ve e-devlet linkiyle dolandırıcılık
Sosyal medya üzerinden banka müşterilerinin kişisel bilgilerini ele geçirmeye çalışan dolandırıcılar bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasını taklit etti. Kredi kartı aidat iadesi adı altında dolandırıcılığa başvuranlar Erdoğan’ın fotoğrafını ve Cumhurbaşkanlığı forsu logosunu kullandı. Skandal uygulamada e-devlet linki de kullanıldı.
Popüler sosyal medya platformlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adına sahte hesap açılarak ve Cumhurbaşkanlığı forsu gibi kurumların logosu kullanılarak yeni bir dolandırıcılık türü deşifre oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adı kullanılarak, sponsorlu olarak açılan hesapta ‘kredi kartı aidat’ iadesi adı altında dolandırıcılık türü vatandaşın tepkisini topladı.
Skandal uygulamada, ‘TBMM onayladı, cumhurbaşkanımız imzaladı’ yalanıyla vatandaşlar hedef alındı.
Daha önce de Cumhurbaşkanlığı forsu gibi kurumların logosu kullanılarak yapılan dolandırıcılıklara ilişkin Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF)’ten uyarı gelmişti.