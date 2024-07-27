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Yerel Vatandaşı boğulmaktan garson kurtardı
Yerel

Vatandaşı boğulmaktan garson kurtardı

Yeniakit Publisher
2024-07-27 16:53:00 -
Vatandaşı boğulmaktan garson kurtardı

Kastamonu'da denizde akıntıya kapılan vatandaşı boğulmaktan restoran çalışanı kurtardı.

Olay, Cide ilçesinde bulunan halk plajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesi ile birlikte Cide ilçesine gelen B.K., serinlemek için denize girdi. Rip akıntısına kapılarak boğulma tehlikesi geçiren B.K.'yi gören ailesi çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Plajdaki restoranın bir çalışanı kıyafetleri ile denize girerek B.K.'yi kurtardı.

Denizden çıkartılan B.K., olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan B.K.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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