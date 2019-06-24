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Vatandaşa çomar diyen provokatörü Habertürk'e konuk ettiler

Sosyal medyadan yayınladığı yanlı videolarla tanınan İlave TV kurucusu Arif Kocabıyık'ın Habertürk tarafından konuk edilmesi büyük tepki çekti. Bir röportaj sırasında halka 'çomar' diyen Kocabıyık'ın canlı yayına çıkması sonrası vatandaşlar, 'Halka hakaret eden bu adamın televizyonda ne işi var' yorumlarını yaptı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 16:09
Vatandaşa çomar diyen provokatörü Habertürk'e konuk ettiler

Sokak röportajı yaptığı kadına hakaret ederek “çomar” diyen ve aynı zamanda Konya ile dalga geçen Arif Kocabıyık, CHP'nin seçimi kazanmasının ardından Habertürk'e konuk edildi.

Seçim sürecinde yanlı sokak röportajlarıyla yaparak CHP adayına desteğini açıkça belirten İYİ Parti Antalya İl Yönetim Kurulu Üyesi Arif Kocabıyık'ın canlı yayına konuk olarak katılması ve burada yaptığı propaganda birçok vatandaşın tepkisini çekti. 

Röportaj sırasında cevabı beğenmedi, 'çomar' dedi

"24 Haziran seçimlerinde oy verdiğiniz partiden memnun musunuz?" sorusunu sorarak cevap arayan provokatör Kocabıyık, AK Partili bir seçmene denk gelince aldığı "memnunum" cevabı üzerine deliye dönmüştü. Vatandaşın kararının arkasında durmasını ve AK Parti'yi desteklemesini içine sindiremeyen ve aklıyla dalga geçerek 'çomar' diyen Kocabıyık büyük bir skandala imza atmıştı.

Büyük tepki

Kocabıyık'ın canlı yayına konuk edilmesine tepki gösteren birçok kişi, Habertük televizyonuna 'Arif Kocabıyık'a, röportaj yaptığı insanları neden aşağıladığını da soracak mısınız' diyerek tepki gösterdi.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 16:09
  1. Konya
  2. Antalya
  3. Arif Kocabıyık

YORUM YAZ

  • ahmet yılmazahmet yılmaz6 dk önce
    Maaşallah siz hiç yanlı yayın yapmazsınız!Ulan sizin vatandaşa,pkk lı,fetöcü,dış güçlerin adamı,rum,pontus,ermeni,işbirlikçi,hain....vs demediğiniz kaldı mı.Bu ne yüzsüzlük!
  • ÖzgünÖzgün6 dk önce
    Terörist dememiş,azgın dememiş,sisi dememiş.Hain dememiş ne var bunda çomar demiş.Aslan deseydi hiç bir şey yoktu.İkiside hayvan .
  • HasanHasan12 dk önce
    Osman öcalan röportaj verirken buna benzer haber yapsaydınız
  • TuranTuran14 dk önce
    Halka terörist, illet, zillet, azgın azınlık diyen de hiç çıkmamalı tv’de.

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