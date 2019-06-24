Vatandaşa çomar diyen provokatörü Habertürk'e konuk ettiler

Sokak röportajı yaptığı kadına hakaret ederek “çomar” diyen ve aynı zamanda Konya ile dalga geçen Arif Kocabıyık, CHP'nin seçimi kazanmasının ardından Habertürk'e konuk edildi.

Seçim sürecinde yanlı sokak röportajlarıyla yaparak CHP adayına desteğini açıkça belirten İYİ Parti Antalya İl Yönetim Kurulu Üyesi Arif Kocabıyık'ın canlı yayına konuk olarak katılması ve burada yaptığı propaganda birçok vatandaşın tepkisini çekti.

Röportaj sırasında cevabı beğenmedi, 'çomar' dedi

"24 Haziran seçimlerinde oy verdiğiniz partiden memnun musunuz?" sorusunu sorarak cevap arayan provokatör Kocabıyık, AK Partili bir seçmene denk gelince aldığı "memnunum" cevabı üzerine deliye dönmüştü. Vatandaşın kararının arkasında durmasını ve AK Parti'yi desteklemesini içine sindiremeyen ve aklıyla dalga geçerek 'çomar' diyen Kocabıyık büyük bir skandala imza atmıştı.

Büyük tepki

Kocabıyık'ın canlı yayına konuk edilmesine tepki gösteren birçok kişi, Habertük televizyonuna 'Arif Kocabıyık'a, röportaj yaptığı insanları neden aşağıladığını da soracak mısınız' diyerek tepki gösterdi.