Vatandaş, vesayet artıklarına gereken cevabı verdi!

Deniz Kuvvetlerinden emekli olmuş eski Türkiye artığı 103 amiral, Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve görevdeki bir amiralin cübbe ve takkeli fotoğrafının ortaya çıkmasının ardından milli iradeyi tehdit eden, darbe imalarıyla dolu skandal bir bildiri yayınladı. Gece yarısı yayınlanarak geçmiş dönemdeki darbelerin gece yapılmasını andıran bildiride emekli askerler, Montrö Sözleşmesi'nin tartışmaya açılmasından endişe duyduklarını ifade ettikten sonra geçmişte yayınlanan muhtıralara benzer bir üslupla siyasetçilere aklınca ayar vermeye kalkıştı.

Vatandaş cevabını verdi

Bir anda Türkiye'nin gündemine oturan rezil bildiriye gereken cevabı vatandaşlar verdi. Sosyal medyada büyük infial uyandıran bildiriye karşı devletinin yanında duran halk, "Hodri meydan" ve "Haddinizi bilin" etiketi açtı. Söz konusu etiketlere yüz binlerce mesajla destek verildi.

Aynı zamanda darbe imasında bulunan gerici askerlere destek veren bir güruh da sosyal medyada algı oluşturmaya çalıştı. Devletinin yanında duran vatandaşların paylaştığı yüz binlerce mesaja karşın, darbe imasında bulunan küstahlara destek verenlerin sayısı sadece 23 binde kaldı.

Darbe tehdidi

Emekli askerlerin imzaladığı metinde özetle şu ifadeler yer aldı:

“Son günlerde basında ve sosyal medyada yer alan kabul edilemez nitelikteki bazı görüntüler, haber ve tartışmalar ömrünü bu mesleğe adamış bizler için çok derin bir üzüntü kaynağı olmuştur.

Bu gerekçelerle, TSK ve Deniz Kuvvetlerimizi bu değerlerin dışına çıkmış, Atatürk’ün çizdiği çağdaş rotadan uzaklaşmış gösterme çabalarını kınıyor ve tüm varlığımızla karşı çıkıyoruz.

Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir. Türk Milletinin bağrından çıkan şanlı bir geçmişe sahip, Ana ve Mavi Vatan'ın koruyucusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelinin Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda yetiştirilmesi elzemdir.”