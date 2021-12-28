Vatandaş İBB'ye hesap sordu: Milletin parasıyla yapılanı niye yıkıyorsunuz

İstanbul'daki belirli yol kenarlarına yapılan dikey bahçe olarak da adlandırılan ekolojik yeşil duvarlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) aldığı kararla sökülmeye başlandı.

Yol kenarında sökülme işlemi yapıldığı sırada bir vatandaş, olaya şahitlik etti.

Milletin parasıyla yapıldığını ve milyonlar harcandığını söylediği yeşil duvarların sökülmesine tepki gösteren vatandaş, o anları kayda aldı.

"Bu milletin parasıyla yapılmadı mı bu?"

Cep telefonu kamerasıyla kayıt alan vatandaş, "Ağabey siz bunları niye söküyorsunuz? Beyler, niye söküyorsunuz? Yazık günah değil mi bunlara? Bu milletin parasıyla yapılmadı mı bu? Bu milletin parasıyla yapıldı bunlar. Bakamıyorsanız, beceremiyoesanız defolup gitsinler. Kardeşim, sökemezsiniz. Bu milletin malıdır. Bırakacaksınız. Polisi çağırıyorum, alçaklık bu.

"Yönetemiyorsun İstanbul'u o zaman defolacaksın"

Böyle bir şey olamaz. Bakamıyorsan, yönetemiyorsun İstanbul'u o zaman defolacaksın. Milyonlarca, trilyonlarca para harcandı bunlara. Sizi bu makama getirenlere yazıklar olsun." ifadelerini kullandı.

Bölgede işçilikle uğraşan şahıslar ise görevlerinin yerine getirilmesine engel olunduğunu belirterek tepki gösterdi.