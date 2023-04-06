  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP’yi destekleyene çıt yok! Müjdat Gezen bile imam hatip savunucusu oldu

Gençlere 2 bin lira bayram harçlığı verilecek!

Tuzla Belediye Başkanı'ndan Türkiye'yi turlayan İmamoğlu'na çağrı: Come to İstanbul

Türkiye üretti komşu ülke hayran kaldı: O bölgeler MEMATT'lar ile mayından temizleniyor

Fitch'ten Türkiye açıklaması! Az önce dünyaya duyurdu: Deprem sonrası, beklentilerimizden daha iyi

Gözü doymak bilmiyor! Tunç Soyer bu kez de İstanbul’daki arsayı satışa çıkardı

Rusya ve Ukrayna savaşı aylardır sürerken Putin'in yeni askeri ortaya çıktı! 'Robo-Batman' dikkat çekti

Saniyeler için torniston! Kılıçdaroğlu'nun vaatlerindeki çelişki

Meclis'te kurşun saçan Akşener "Ben kontrolü kaybettim" diyor

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu şimdiden 55 milyar lira para kazandırdı: Akkuyu'da işler hızlanıyor
Gündem Vatandaş HDP’li Mithat Sancar’ı tokatladı: Benim sorunum sizinle
Gündem

Vatandaş HDP’li Mithat Sancar’ı tokatladı: Benim sorunum sizinle

Yeniakit Publisher
2023-04-06 17:07:00 -

Bitlis’in Güroymak ile Tatvan ilçelerindeki seçim bürolarının açılışına katılan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, sorununu dile getirmek için yanına gelen vatandaşı dinlemedi.

Bitlisli bir vatandaş, 10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ı adeta şamarladı. 

Tatvan ilçesinin Yeni Çarşı mevkiinde Yeşil Sol Partisi seçim bürosu açılışında bulunan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, büronun açılışını yaptıktan sonra yanına gelen bir vatandaşı umursamadan ayrıldı.

"Benim sorunum sizinle" diye duruma isyan eden vatandaş, ardından Halkların Demokratik Partisi Tatvan İlçe Başkanı Murat Şahin ile münakaşaya girdikten sonra buradan uzaklaştırıldı.

Son anket sonuçları açıklandı! İşte aradaki fark
Son anket sonuçları açıklandı! İşte aradaki fark

Gündem

Son anket sonuçları açıklandı! İşte aradaki fark
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'na para verdi
Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'na para verdi

Gündem

Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'na para verdi

Gençlere 2 bin lira bayram harçlığı verilecek!
Gençlere 2 bin lira bayram harçlığı verilecek!

Ekonomi

Gençlere 2 bin lira bayram harçlığı verilecek!

8
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Arif Karahan

TC dediğiniz devletin yediğiniz her kuruşu haram zıkkım olsun... İnşallah

Ramazan

Ne diyor orada "Ben devlete boyun eğmemişim ,sana mı eğeceğim " Temel Dede duy bunları....
TÜM YORUMLARA GİT ( 8 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23