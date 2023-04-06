Vatandaş HDP’li Mithat Sancar’ı tokatladı: Benim sorunum sizinle
Bitlis’in Güroymak ile Tatvan ilçelerindeki seçim bürolarının açılışına katılan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, sorununu dile getirmek için yanına gelen vatandaşı dinlemedi.
Bitlisli bir vatandaş, 10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ı adeta şamarladı.
Tatvan ilçesinin Yeni Çarşı mevkiinde Yeşil Sol Partisi seçim bürosu açılışında bulunan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, büronun açılışını yaptıktan sonra yanına gelen bir vatandaşı umursamadan ayrıldı.
"Benim sorunum sizinle" diye duruma isyan eden vatandaş, ardından Halkların Demokratik Partisi Tatvan İlçe Başkanı Murat Şahin ile münakaşaya girdikten sonra buradan uzaklaştırıldı.