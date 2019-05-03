Vatandaş görür görmez koştu! Anında müdahale ettiler

Kars Kocabahçe Ortaokulu, TÜBİTAK 4006 projesi kapsamında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Sevim Ayaz ve öğrencileri bir sosyal deney hazırladı. Halkın yoğunlukta olduğu Faikbey Caddesi üzerindeki parkta 13 yaşındaki Ceylan Irmak’a annesi Birsen Irmak tarafından evden izinsiz ayrılarak arkadaşıyla buluştuğu gerekçesiyle psikolojik ve fiziksel şiddet uygulandı. Önce kızına yaklaşarak bağıran anne Birsen Irmak çevreden tepki gelmesini bekledi, ancak annenin gösterdiği psikolojik şiddete tepki gelmeyince bu kez fiziksel olarak kızına şiddet uygulamaya başladı.

Şiddetin artması üzerine vatandaşlar annenin yanına giderek tepki gösterdi ve küçük kızı annesinin elinden almaya çalıştı. Anne bu defa vatandaşların koruduğu Ceylan’ı kolundan tutarak kenara çekti ve saçlarından tutarak yere fırlattı. Bunu gören vatandaşlarda önce tatlı şekilde uyardıkları anneyi sakinleşmediğini görünce sert bir dille uyarmaya başladılar. Anne sakinleşmeyince ise polis arandı ve olay yerine gelen polis ne olup bittiğini anlamaya çalışırken Okul Müdürü Oğuz Fırat, olayın gerçek olmadığını bunun bir sosyal deney olduğunu açıkladı. Rahat bir nefes alan vatandaşlar her türlü şiddete karşı olduklarını belirterek Kocabahçe Ortaokulu’nu bu anlamlı ve önemli konuya dikkat çektikleri için teşekkür etti.

'KARS HALKININ DUYARLILIĞI BİZİ GURURLANDIRDI'

Proje kapsamında hazırlanan sosyal deneyi anlatan öğretmen Sevim Ayaz konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Bu projede amacımız; toplumsal duyarlılığı artırmaktır. Çocuklara uygulanan şiddeti toplumun bilmesini ve farkındalık oluşmasını sağlamak istedik. İlk izlenimimiz projede başarıya ulaştığımız yönündedir. Çünkü halkın tepkisi fazla oldu. Polise haber verenler, araya girenler, anneyi çocuğundan ayırmaya çalışanlar, çocuğu sahiplenenler oldu. Bu bizim için oldukça olumluydu. İşin açıkçası Kars halkının bu duyarlılığı bizi gururlandırdı. Bu projede emeği geçen başta basın emekçileri olmak üzere valiliğimize, Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ederim. Asıl başarı öğrencimizin ve annesinin. Bu projeyi başarıyla gerçekçi şekilde yaparak halkın dikkatini çekmeleri oldu."

'ÇOCUKLARIN SEVGİYE İHTİYACI VAR'

Parka gelip sözlü ve fiziksel şiddet uygulayan Ceylan’ın annesi Birsen Irmak, "Ben diyorum ki bu şiddet kalksın. Çocuklar küçüktür ve onların sevgiye ihtiyaçları var. Çocuklara şiddet uygulamak ayıptır, günahtır. Bende bu projede gönüllü anne oldum. Bana bu proje gelince dedim ki ‘Ben bunu başaracağım.’ 3 kızım, 2 oğlum var. Kızımı bugün rol gereği dövdüm ama gerçekte asla dövmen. Şiddete karşı olduğum için bu projede yer aldım" dedi.

'KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLAR İÇİN FARKINDALIK YARATMAK İSTEDİK'

Rol gereği evden izinsiz kaçıp parkta arkadaşıyla buluştuğu annesinden şiddet gören 6'ıncı sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Ceylan Irmak da "Korunmaya muhtaç olan çocuklar için farkındalık yaratmaya karar verdik. Buradaki toplumun tepkisini ölçmek istedik. Rolümü yaparken biraz korktum çünkü toplum beklenenden fazla tepki gösterdi. Anneme zarar verecekler diye korktum. Gerçekmiş gibi hissettim. Empati yapmak istedik ve başarılı olduk" diye konuştu.

Tepki gösteren vatandaşlardan Sevda Irmak ise "Artık şiddet olmasın. Sürekli şiddet haberleri okuyoruz. Ben bunları duyunca çok üzülüyorum. Arkadaşıyla parka gelmiş bir kız çocuğunun bu şekilde şiddet görmesi beni çok üzdü" dedi.