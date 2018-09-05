Vatandaş evdeki fırsatı gördü kazanç için sıraya girdi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum tarafından açıklanan “Türkiye İçin Kazanç Vakti” kampanyasına katılan 150’nin üzerindeki şirketlerden aldığımız ön bilgilere göre kampanya günleri moralli geçiyor.

EMLAK KONUT LİDERLİK YAPIYOR

Kampanyaya katılan projelerden 33’üne güvencesiyle imza atan Emlak Konut GYO’nun Genel Müdürü Hakan Gedikli yaptığı değerlendirmede, “Vatandaşlarımız hızlı hareket ederek bizlere satış ofislerimizden, çağrı merkezlerimizden ve web sitemiz üzerinden ulaşmaya başladı. Kampanyanın ilk haftasında Emlak Konut’un web sitesine 1 milyon 500 bininin üzerinde görüntülenme olurken 30 binin üzerinde kişi çağrı merkezimizi arayarak telefonla bilgi aldı. Satış ofislerimizi ise bir hafta içirişinde 5 binin üzerinde kişi ziyaret etti. Bu ilginin neticesinde daha ilk haftadan Emlak Konut projelerine gösterilen ilginin memnuniyet verici olduğunu düşünüyoruz’’ dedi.

HEDEF 3 MİLYAR LİRALIK SATIŞ

Kampanyanın sonunda ise 3 milyar lira civarında 2.500-3.000 bağımsız bölümünün satışını öngördüklerini söyleyen Gedikli şu görüşlere yer verdi:

Bir hafta gibi kısa bir süre içerisinde gösterilen bu yoğun ilgiden oldukça memnunuz. Okulların da açılmasıyla ilgi artacak dolayısıyla da bu ilgi hızlıca satışa dönecektir.

Türkiye için Kazanç Vakti” kampanyası ile dövizini veya altınını Türk Lirasına (peşinat) çevirerek konut satın alanlara kaçırılmayacak yatırım fırsatları sunuyoruz. Bu çerçevede kampanyadan yararlananların yatırımları 1 yıl boyunca güvence altına alınacak. Diğer bir ifadeyle biz ülke ekonomimize güveniyoruz ve olası bir kur farkında vatandaşın yatırımının değerini koruyoruz.

Kampanyada ayrıca, satış bedeli üzerinden yüzde 10 indirime ek olarak indirimli satış bedeli üzerinden sadece yüzde 10 peşinat ile 120 aya kadar 0,98 vade farkı ile bankasız ve kefilsiz konut sahibi olmayı kolaylaştırıyoruz. Aslında bu 0,98’lik oran ara ödemelere vade farkı uygulanmadığından dolayı 0,84 olmaktadır.

Sözleşme tarihinden itibaren 12 ve 24’üncü aylarda yüzde 15’lik ara ödemelerin yapılacağı kampanyada, diğer yandan borcunun tamamını 6. aydan 12. aya kadar olan sürede ödemek isteyenlere de çok cazip fırsatlar sunuyoruz.

Tüm bu fırsatları bir arada değerlendirdiğinizde ülke ekonomimize katkı sağlamak için kenetlendiğimiz bu günlerde konut sahibi olmak isteyenlere tarihi fırsatlar sunuyoruz. Kampanya sadece Türkiye’de yaşayan vatandaşlarımız için değil yurtdışında yaşayan gurbetçilerimiz açısından da önemli fırsatlar sunmaktadır.

SUR YAPI’DA İŞLER YOLUNDA

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, kampanya ile bir canlılık yakaladıklarını belirterek, inşaatı devam eden ve farklı şehir ve semtlerde konumlanan 16 projelerinde bekledikleri ilgiyle karşılaşmanın memnuniyetini yaşadıklarını kaydetti. Kampanyanın başladığı 28 Ağustos tarihinden haftasonuna kadar 50 milyon liranın üzerinde satış yaptıklarını anlatan Elmas, haftasonu ise satış ofislerini ziyaret edenlerin sayısında belirgin bir artış olduğunu dile getirdi.

BU FIRSATLARI DA UNUTMAYIN

Elmas, “Şu ana kadar bizim projelerimizde 100’ün üzerinde bağımsız bölüm sahiplerini buldu. 120 ay vadeli alışverişin yanı sıra birikimi olanlar peşin ödemedeki indirimlerden faydalandı. Özellikle uygun fiyatlı evler daha hızlı sahibini buldu. Sur Yapı bünyesindeki projelerde her keseye uygun projeler mevcut. Arzu edenler 28 bin lira peşinatla kampanyadan ev sahibi olabilir” mesajını verdi. Elmas, oturumcu kesimin kampanyadan faydalandığına dikkat çekerek, kendi bünyelerinde 60 ay sıfır faiz imkânı da sunduklarını bunun yanı sıra 1 Ekim’e kadar KDV yüzde 18’den 8’e, tapu harcı yüzde 4’ten 3’e düştüğü için fırsatların birden fazla olduğunu hatırlattı.

SINIRLI SAYIDA KONUT VAR

Sınırlı sayıda ve sınırlı sürede geçerli olacak Türkiye için kazanç vakti kampanyasına katılan firmaların temsilcileri de, vatandaşların indirimli fiyatlar ve cazip ödeme seçeneklerinden yararlanmaları tavsiyesinde bulunuyor. Türkiye için kazanç vakti kampanyasına dahil projelerde mevcut fiyatlardan yüzde 10 oranında indirim yapılıyor. Kampanya dahilinde indirimli fiyat üzerinden yüzde 10 peşinat ödenecek. Kampanya kapsamında konut alan vatandaşlar yüzde 10 peşinat ödedikten sonra 12. ve 24. ayda yüzde 15 ara ödeme yapmaları söz konusu. Geriye kalan yüzde 60’lık kısım ise vadelendiriliyor.

ALTIN VE DÖVİZİNİ GETİREN DE VAR

Satış ofislerini ziyaret edenlerin yaklaşık yüzde 10’unun peşinatını döviz veya altın cinsinden yatırmak istediği tespit edildi. Kampanya kapsamında böyle bir tercih söz konusu olduğunda, ödenen peşinat ödeme tarihindeki Merkez Bankası’nın kuruna göre döviz veya altına endeksliyor. Bu tutar 12 ay sonunda kurla karşılaştırılacak. Karşılaştırma sonrası ise yüksek olan kur baz alınacak. Fark oluşması durumunda ise o tutar kişinin taksitlerinden düşürülecek. Yani vatandaş garantili bir modelle konut sahibi olacak.

DKY’DEN TARİHİ KAMPANYAYA DESTEK

DKY; Lokum Evler, DKY On Kağıthane ve DKY Sahil projeleriyle “Türkiye İçin Kazanç Vakti” sloganıyla hayata geçirilen kampanyaya destek veriyor. DKY Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dumankaya, bu tarihi kampanyanın sadece gayrimenkul sektörüne değil, faydalanan herkese ve ülke ekonomisine ciddi bir katma değer sağlayacağını belirtti. Dumankaya; “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteğiyle hazırlanan kampanyaya DKY olarak, ikisi kentsel dönüşüm projesi olmak üzere üç projemizle biz de katıldık. Artan inşaat maliyetlerine rağmen taşın altına elimizi koyarak finans maliyetlerinin önemli bir kısmını üstleniyoruz. İki ay sürecek kampanyanın, yılın üçüncü çeyreğinde ekonomiye ciddi bir katma değer sağlayarak kaldıraç olmasını beklemekteyiz” diye konuştu.

38 PROJEDE 12 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜM

Emlak Konut’un 38 projesinde geçerli olan kampanya, İstanbul, Ankara, Kocaeli, Konya, Denizli, Nevşehir ve Niğde’de bulunan toplamda 12 bin bağımsız bölümün yüzde 25’ini kapsıyor. Kampanyaya Emlak Konut GYO cephesinde dahil olan projeler ise şunlar: Avrupark Hayat, Büyükyalı, Cer İstanbul, Ebruli Ispartakule, Evora Denizli, Evvel İstanbul, Karat 34, Koordinat Çayyolu, Köy, Merkez Ankara, Nidapark İstinye, Nidapark Kayaşehir, Nidapark Küçükyalı, Ofis Karat Bakırköy, Semt Bahçekent, Tem 34, Temaşehir, Tual Adalar, Tual Bahçekent, Validebağ Konakları, Yeniköy Konakları İstanbul, Başkent Emlak Konutları, Gebze Emlak Konutları, Körfezkent Çarşı, Kuzey Yakası, Niğde Emlak Konutları, Nevşehir Emlak Konutları, Esenler Emlak Konutları, Avangart, Avrupa Konutları Başakşehir, Avrupark, İdealist Cadde, Sofa Loca, Allsancak, Evora İzmir, Düşlervadisi, Tual Artı, Tual Bizimmahalle.

HASANOĞLU İNŞAAT’TAN DA KATKI

Hasanoğlu İnşaat, BANU EVLERİ Ispartakule 2 ve BANU EVLERİ Ispartakule 3 projeleri ile konutta dev indirim kampanyasına katılıyor. Vade farkının 0.98’e çekildiği kampanyada yüzde 20 yerine yüzde 10 peşinat verilerek ev sahibi olunabilecek. Hasanoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haluk Hasanoğlu, “Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’un öncülüğünde sektörümüzün önemli STK’ları GYODER, İNDER ve KONUTDER tarafından da desteklenen dev indirim kampanyasına Hasanoğlu İnşaat olarak biz de katılıyoruz. Kampanyaya BANU EVLERİ Ispartakule 2 ve BANU EVLERİ Ispartakule 3 projelerimizle destek veriyoruz. Bu kampanya güçlü ekonomimize büyük bir katkı sağlayacaktır. Kampanya sayesinde uzun zamandır elindeki altın ve dövizi gayrimenkul alımı için bekleten yatırımcıların harekete geçmesini bekliyoruz” diye konuştu.

KONUT ALACAKLARA SON FIRSAT

“Dövizde meydana gelen artışla beraber inşaat malzemelerine gelen zamlar henüz konut fiyatlarına yansımamışken, son düzenlenen indirim kampanyasıyla beraber konut almanın tam zamanı” diyen emlakdream.com sitesinin genel yayın yönetmeni Ayla Özer de şu tespitlerde bulundu: “Şunun altını önemle çizmek gerekir ki ev almak isteyenlerin konut projelerindeki bu fiyatlarla son fırsatı değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Sonradan üzülmek istemiyorsanız bütçenize uygun bir yerden evinizi almaya çalışmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü, sektör temsilcilerinin de sık sık belirttiği gibi zamlar kapıda. Bu durum birçok sektörde olduğu gibi konut sektöründe de kaçınılmaz bir durum. Dolar 6 bin liraların üzerinde. İnşaatın ana malzemelerinden demir tamamen dövize endeksli. Son bir yılda elektrik, mekanik, alüminyum ve demir gibi ithal inşaat hazır ve hammadde ürünlerinde yüzde 30 ila yüzde 50 arasında artış meydana geldi. Bu durumda inşaatta kur maliyetinin karları aştığını çok rahat söyleyebiliriz. Ayrıca, TÜİK tarafından son açıklanan inşaat maliyet endeksine göre inşaat maliyeti Haziran’da 160.17 seviyesine ulaşarak, endeks tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Ayrıca, endeksin alt kalemlerinden biri olan bina inşaatı maliyetlerinde de 158,84 ile endeks tarihinin en yüksek seviyeleri görüldü. Şimdi ise tüm bu olumsuzluklar içinde başlatılan yeni kampanya adeta herkese kısa bir soluk aldıracak.”

300 bin TL’lik dairenin örnek ödeme planı:

Konut Bedeli: 300 bin TL

Yüzde 10 İndirim: 30 bin TL

İndirimli Daire Bedeli: 270 bin TL

Peşinat: 27 bin TL (Yüzde 10)

12. Ay Ara Ödeme: 40 bin 500 TL (Yüzde 15)

24. Ay Ara Ödeme: 40 bin 500 TL (Yüzde 15)

Vadelendirilecek Bedel: 162 bin TL (Yüzde 60)

Alıcının Aylık Taksidi: 2 bin 302 TL (120 ay 0,98 vade farkı)