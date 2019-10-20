Vatandaş emniyete haber verdi, ekipler cesedini buldu Mersin'de vatandaşların emniyet güçlerine haber verdiği su kanalına düşen otomobilin içerisinde bir kişinin cansız bedeni bulundu.

Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobiliyle kanala düşen sürücü hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, kaza ilçeye bağlı Limonlu Mahallesi'nde Cetvel mevkisinde meydana geldi. Su kanalı içinde bir otomobilin ters dönmüş halde olduğunu gören vatandaşlar durumu emniyet güçlerine bildirdi. Bunun üzerine Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekiplerininde yardımıyla otomobil içinde yapılan incelemede bir kişinin cesedine ulaşıldı. Bir süre sonrada cesedin Tolga Şimşek adlı kişiye ait olduğu belirlendi. Savcılığın incelemesinin ardından ceset Adana Adli Tıp kurumuna gönderildi. "Odun toplamak için evden ayrıldı" Yakınları ise Şimşek'in sabah erken saatlerde odun toplamak için evden ayrıldığını belirtti. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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