0553 313 94 23

Vatandaş emniyete haber verdi, ekipler cesedini buldu

Mersin'de vatandaşların emniyet güçlerine haber verdiği su kanalına düşen otomobilin içerisinde bir kişinin cansız bedeni bulundu.

20 Ekim 2019 Pazar 13:45
Vatandaş emniyete haber verdi, ekipler cesedini buldu

Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobiliyle kanala düşen sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza ilçeye bağlı Limonlu Mahallesi'nde Cetvel mevkisinde meydana geldi. Su kanalı içinde bir otomobilin ters dönmüş halde olduğunu gören vatandaşlar durumu emniyet güçlerine bildirdi. Bunun üzerine Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekiplerininde yardımıyla otomobil içinde yapılan incelemede bir kişinin cesedine ulaşıldı. Bir süre sonrada cesedin Tolga Şimşek adlı kişiye ait olduğu belirlendi. Savcılığın incelemesinin ardından ceset Adana Adli Tıp kurumuna gönderildi.

"Odun toplamak için evden ayrıldı"

Yakınları ise Şimşek'in sabah erken saatlerde odun toplamak için evden ayrıldığını belirtti.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 13:45
  1. Mersin'in Erdemli ilçesi
  2. Limonlu Mahallesi
  3. Su kanalı
  4. emniyet güçleri
  5. Mersin Büyükşehir Belediyesi
  6. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi
  7. Adana Adli Tıp kurumu
  8. Tolga Şimşek

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    7 yıl çalışan ne kadar kıdem tazminatı alır? 7 yıllık asgari ücretli ne kadar tazminat alır?
    1. 7 yıl çalışan ne kadar kıdem tazminatı..
    2. Vatandaş emniyete haber verdi, ekipler..
    3. Antalya'nın tarihinde bir ilk! Rekor..
    4. Prof. Dr. Canan Karatay, şeker ve..
    5. Yüzlerce fanatik Yahudi'den Mescid-i..
    6. İsrail'den bomba itiraf: Hayallerimiz..
    7. Arap ülkesinde 4 bakan istifa etti
    8. MHP davasının hakimine AYM'den ret!
    9. "Trump, Erdoğan'ı örnek alıyor!"
    10. FETÖ firarisi eski başsavcıvekilinin..
    11. Yürüyerek olimpiyat izlemeye gidiyor
    12. Türkiye’yi yasa boğmuştu! Emine Bulut..
    13. Teröristler roketle saldırdı!..
    14. Açıköğretim öğrencileri dikkat! Süre..
    15. Başakşehir'de uyuşturucu baskını!
    16. Fırıncı kadınlar mahalleyi meşhur etti
    17. Klasik Türk İslam sanat dalları..
    18. Keçilerin çobanı, mahallelinin öğretmeni
    19. Meksika'da hükümet Culiacan kentine..
    20. Panik ataktan 20 günlük tedaviyle kurtul
    21. AK Partili vekil: Sayısız kupam var
    22. 'Güven Masası' uygulaması emniyetten..
    23. YPG/PKK tahrip ettiği hastaneye..
    24. Hakkari'de 1 asker şehit
    25. İran'ın en büyük petrol rafinerisinde..
    26. Açıköğretimde kayıt yenilemeye ek süre..
    27. Küresel piyasalarda 'helikopter para'..
    28. İran'ın en büyük petrol rafinerisinde..
    29. ABD’li diplomat açıkladı! İşte..
    30. Kanser hücrelerinin yeni silahı 'siyah..
    Rusya'dan flaş Esed açıklaması
    Rusya'dan flaş Esed açıklaması
    Berlusconi’den Erdoğan açıkalaması! “Bu bizim için iyi değil!”
    Berlusconi’den Erdoğan açıkalaması! “Bu bizim için iyi değil!”
    Atatürk Havalimanı'nda bırakılan uçaklar için süreç başladı
    Atatürk Havalimanı'nda bırakılan uçaklar için süreç başladı
    Toplantı gergindi... Erdoğan bu sözü duyunca sakinleşti!
    Toplantı gergindi... Erdoğan bu sözü duyunca sakinleşti!
    AK Parti’li isimden 'harekat' açıklaması: Ciddi anlamda...
    AK Parti’li isimden 'harekat' açıklaması: Ciddi anlamda...

    Günün Karikatürü

    20 Ekim 2019
    Japon ekonomisine Pakistanlı işçi dopingi
    Japon ekonomisine Pakistanlı işçi dopingi
    Şamil Tayyar Barış Yarkadaş'a fena patladı: PKK ağzıyla konuşma soytarı
    Şamil Tayyar Barış Yarkadaş'a fena patladı: PKK ağzıyla konuşma soytarı