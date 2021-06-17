Vatandaş artık kanmıyor! Murat Ongun’un reklam kokan tweeti elinde patladı

Geçtiğimiz haftalarda CHP’li İBB’nin, AK Parti döneminde başlatılan metro inşaatlarını beton dökerek kapatması vatandaşların tepkisini çekmişti.

Attığı tweet elinde patladı

CHP’li İBB sözcüsü Murat Ongun ise, sosyal medya hesabından attığı bir tweet, başka bir kullanıcı tarafından rezil edildi.

Murat Ongun’un “İstanbul’un metroları nihayet internete kavuşuyor” ifadeleri ile tweetine sosyal medya kullanıcılarından çok tepki geldi.

Elif Şahin Keleş isimli bir Twitter kullanıcısı Ongun’un bu tweeti üzerine “Hangi metrolar, inşaatına toprak döktükleriniz mi?” diyerek CHP’li İBB sözcüsünü rezil etti.

Murat Ongun’a kapak olarak adlandırılan bu durum binlerce kullanıcı tarafından beğenildi.

Ne olmuştu?

Ulaştırma Bakanlığı’nın çalışmaları hızlandırarak milletin kullanımına sunacağı Sancaktepe- Yenidoğan metro hattı, Ekrem İmamoğlu’nun talebi ile CHP’li İBB tarafından üzerine beton dökülerek iptal edilmişti.

Tepkilerin çığ gibi büyüdüğü yerde vatandaş eylem düzenlemişti.