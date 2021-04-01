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Gündem Vatandaş akın etti... Uyarı geldi! B planı yok, boşuna yaptırmayın
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Vatandaş akın etti... Uyarı geldi! B planı yok, boşuna yaptırmayın

Aşı olanlar antikor sonucunu öğrenmek için hastanelere akın etti. Uzmanlar uyardı: " 'Antikor yoksa aşı korumuyor’ diyemiyoruz. Baktırmanın gereği yok."

Yeniakit Publisher
2021-04-01 07:14:00 -
Vatandaş akın etti... Uyarı geldi! B planı yok, boşuna yaptırmayın

Antikor testi yaptırmanın doğru bir yaklaşım olmadığını söyleyen Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Kudret Adiloğlu, “Bu durum, hem hastanelerin yükünü artırıyor, hem de ekonomik anlamda yük oluyor. Antikor testleri aşı kadar pahalı. Herkese yapılacak kadar kit yok. Antikor sonucunun negatif çıkması durumunda uygulanacak ek bir tedavi ya da B planı yok. Bu yüzden baktırmanın da gereği yok” dedi. Özel hastanelerde fiyatları 250 ila 400 lira arasında değişen bu testler, devlet hastanelerinde ücretsiz olarak yapılıyor.

Bağışıklık kazanmış diyemeyiz

Farklı firmaların virüsün farklı proteinlerine baktığını ifade eden Prof. Dr. Adiloğlu “Bu da antikor test sonuçlarının farklı çıkmasına sebep oluyor. Firmanın baktığı proteinde antikor yükselmesi yoksa bu durum kişinin bağışıklık kazanmadığı anlamına gelmiyor. Herhangi bir proteinde bir antikor yükselmesi varsa kişi bağışıklık kazanmıştır. Aşı olanlarda zaten çok büyük bir ihtimalle antikor gelişiyor. Bu karışıklık bile antikor baktırmanın hiçbir anlamı olmadığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.

​Yapılan teste göre farklılık gösterebilir

antikor testinin pozitif çıkmasının kişinin korunduğu anlamına geldiğini ifade eden Prof. Dr. Adiloğlu, “Ancak antikoru pozitif çıkmayınca ‘Bu aşı korumuyor’ diyemiyoruz. Çünkü sıvısal ve hücresel  olmak üzere farklı gruplar var. Belki sıvısal karşılığı gelişmemiştir ama hücresel karşılığı gelişmiştir. Yapılan teste göre farklılık gösterebilir” açıklamasında bulundu.

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