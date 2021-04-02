'Vatandaş aç' naraları atan paçavra Cumhuriyet: Otomotiv sektöründeki rekoru bakın nasıl gördüler!

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Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından açıklanan rakamlara göre, Türkiye otomotiv pazarı Ocak-Mart döneminde yüzde 59.7 oranında büyüyerek, 198 bin 660 adet seviyesine yükseldi. 2021'in ilk çeyreğinde, otomobil satışlarında yüzde 57 artış yaşandı. Ocak-Mart 2021 döneminde 156 bin 464 adet otomobil satışı gerçekleşti.

'Vatandaş aç' naraları atıyorladı!

Yayın politikası gereği, olmayan ekonomik kriz üzerine röportajlar yapan, ekonominin kötü gittiği yönünde çeşitli muhalif kişilerce yapılan açıklamaları manşetine taşıyan Cumhuriyet paçavrası, bu kez de otomotiv sektöründeki büyümeyi haberleştirdi.

Otomotiv sektöründeki satış rekorunu da dolar kuruna bağladılar

Vatandaşın otomobil alımını da dolar kuruna bağlayan paçavra, "Artan kur zamn beklentisi satışlara yansıdı" ifadesini kullanarak, şu değerlendirmeyi yaptı: "Mart ayında son 10 yılın rekorunun kırılmasında pandemi döneminde bireysel araç sahipliğindeki artışın ve markaların düşük faizli kampanyalarının etkili olduğu tahmin ediliyor. Kurda yaşanan artışların da tüketici tarafında otomobil fiyatlarının artacağına yönelik bir beklenti oluşturdu. Bu durum da satışlara yansıdı."

Otomotiv sektöründeki rekor satışı haberleştiren Cumhuriyet

Bir Prof'a 'ekonomik kriz var' dedirten Cumhuriyet

Ankara Tabip Odası'nın 'kriz' açıklamasını haberleştiren Cumhuriyet