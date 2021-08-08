Türk Telekom, Türkiye’de günlerdir süren orman yangınlarındaki topyekûn dayanışmaya destek vermeye devam ediyor. Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, orman yangınlarıyla mücadelede halkın gösterdiği dayanışma ve fedakârlığa vurgu yaparak, “Vatana hizmet varlık sebebimizdir” dedi.

“Büyük üzüntü duyuyoruz”

Önal, “Türkiye’nin ciğerleri günlerdir yanıyor. Başta hayatını kaybeden vatandaşlarımız, tahrip olan bitki örtüsü, hayvanlarımız ve o ekosistem içinde nefes alıp veren tüm canlılarımız için büyük üzüntü duyuyoruz. Her birimizi yasa boğan orman yangınları nedeniyle kaybettiğimiz canlarımız için Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz” açıklamasında bulundu. Önal, şunları kaydetti: “Türk Telekom olarak, her türlü afette bize düşen görev, vatandaşımızın, görevlilerin, canla başla mücadele edenlerin birbirine ulaşabilmesi için millî sorumluluğumuz olan kesintisiz iletişimi sağlayabilmektir. Bu nedenle bundan sonra oluşabilecek zararların engellenmesi ve hasarların telafi edilebilmesi için bütün imkânlarımızı seferber ettik; etmeye de devam edeceğiz.

“TTAKE ile destek oluyoruz”

İnsanımız yangınla mücadelede gece gündüz demeden büyük özveriyle çalışıyor. Biz de Türk Telekom Arama Kurtarma Ekibimiz (TTAKE) ile AFAD koordinasyonuyla yangınla mücadeleye destek olmaya çalışıyoruz. Son derece kritik ve insani bir görevi yerine getirmek üzere merkez ekip ve buna ek olarak 11 bölgemizden gönüllülük esasıyla bir araya gelen TTAKE üyesi arkadaşlarımızla ne kadar gurur duysak az. Bu dayanışma, hizmet aşkımızı daha da pekiştirirken iletişimin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Türkiye’nin iletişim altyapısının kurucusu ve geliştiricisi Türk Telekom olarak vatana hizmeti varlığımızın aslî unsuru olarak görüyoruz.

“Milli sorumluluğumuz”

Bizim için teknoloji insana, topluma, doğaya iyilik ve fayda olarak dönüyorsa değerli. O nedenle, telekom sektörü olarak elimizdeki bütün imkânları halkımızın hizmetine sunmak millî sorumluluğumuzdur. Hizmetlerimiz, bu güzel vatanı bir arada tutmaya devam edecekse anlamlı. Tüm kalbimiz ve dualarımızla afet bölgesindeki vatandaşlarımızın yanındayız. Geçmiş olsun Türkiye.”

Mobil baz istasyonları kurdu

Türk Telekom, afet bölgesinde kesintisiz ve rahat iletişim kurulabilmesi için müşterilerinin mobil hatlarına ücretsiz dakika ve GB tanımladı. İhtiyaç duyulan bölgelere mobil (seyyar) baz istasyonları kurdu. Orman Genel Müdürlüğü çalışanlarına verilmek üzere powerbank (taşınabilir şarj cihazı) temin etti. Yangın bölgelerinde çalışan tüm yardım ekiplerinin mobil iletişim ihtiyaçları için faturasız hatlar tanımladı. Ayrıca afet bölgesinde bulunan müşterilerinin faturalarını erteleyerek, sabit internet ve telefon hatları için ücretsiz hat dondurma, ücretsiz nakil ve ücretsiz iptal seçeneklerini sundu.