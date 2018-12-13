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Vatan Şaşmaz'ı öldürüp intihar eden Filiz Aker'in kardeşi gözaltına alındı

Vatan Şaşmaz'ı vurduktan sonra intihar eden Filiz Aker'in kardeşi Süleyman Bayer, hakkında cinayet suçundan kesinleşmiş 26 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası nedeniyle gözaltına alındı.

13 Aralık 2018 Perşembe 19:31
Vatan Şaşmaz'ı öldürüp intihar eden Filiz Aker'in kardeşi gözaltına alındı

Amasya'da işlenen bir cinayet ile ilgili olarak hakkında "Kasten adam öldürme" suçundan 26 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Süleyman Bayer'ı yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Ekipler, Süleyman Bayer'i saklandığı Esenyurt'taki kız kardeşinin evinde yakalayarak gözaltına aldı.

Polisteki işlemleri tamamlanan Süleyman Bayer, adliyeye sevk edildi.

Süleyman Bayer'in oyuncu ve sunucu Vatan Şaşmaz'ı öldürdükten sonra intihar eden eski manken Filiz Aker'in kardeşi olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 19:31
  1. Amasya
  2. Süleyman Bayer
  3. Vatan Şaşmaz

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