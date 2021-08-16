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Gündem Vatan Partisi'nden Taliban açıklaması: Türkiye derhal bunu yapmalı!
Gündem

Vatan Partisi'nden Taliban açıklaması: Türkiye derhal bunu yapmalı!

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Genel Merkezde düzenlenen basın açıklamasında Taliban'dan övgüyle bahsetti.

Yeniakit Publisher
2021-08-16 14:51:00 -
Vatan Partisi'nden Taliban açıklaması: Türkiye derhal bunu yapmalı!

Doğu Perinçek'in lideri olduğu Vatan Partisi, Afganistan'ı ele geçiren Taliban'dan övgüyle söz eden bir video yayımladı.

Genel Sekreter Özgür Bursalı'nın açıklaması Vatan Partisi'nin Twitter hesabından paylaşıldı.

Bursalı, videoda şu sözleri kullandı:

"Dünyanın bütün ülkelerinin saptadığı gibi, Taliban Örgütü, ABD emperyalizmine ve işbirlikçilerine karşı yürüttüğü silahlı mücadeleyi son hedefine ulaştırmak üzeredir. Süreç, Afganistan'ı birleştirecek ve bağımsızlığını sağlayacak bir hükümetin kurulması yönündedir. Taliban yönetimi uluslararası alanda şimdiden Afganistan'ın meşru bir gücü olarak kabul görmektedir.

ABD’nin Kaos Planı, Avrasya ülkelerinin birliği ve dayanışmasıyla bozguna uğratılacaktır. Burada özellikle Afganistan, Pakistan, Çin, Rusya, İran ve Türkiye’nin birliği ve mücadelesi, insanlığın geleceği için büyük önem taşıyor. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, ABD’nin Kaos Planına karşı Afganistan’ın bağımsızlık ve birliğini sağlamak, bölgede istikrarı kurmak, ikili ilişkileri geliştirmek amacıyla Taliban Yönetimi ile resmî görüşmeleri derhal başlatmalıdır."

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