Vatan Partisi'nden 'seçim yenilensin' başvurusu
Vatan Partisi, Adıyaman'ın Suvarlı beldesinde yenilenen seçimlerle ilgili olarak itirazda bulundu.15 Ağustos 2019 Perşembe 17:08
Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan imzalı olağanüstü itiraz dilekçesiyle Adıyaman Suvarlı'da seçimlerin yenilenmesini talep etti.
Adıyaman Suvarlı'da yenilenen seçimde AK Parti adayı 894, Vatan Partisi'nin adayı Gazi Sabancı ise 696 oy almıştı. Sonuçlara göre 9 kişilik belediye meclis üyeliğinin 6'sını AK Parti, 3'ünü ise Vatan Partisi kazanmıştı.
Vatan Partisi, seçim sonucuna etki eden olaylar yaşandığı gerekçesiyle 4 Ağustos'ta Adıyaman Suvarlı beldesinde yapılan belediye başkanlığı seçiminin yenilenmesini istedi.
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