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Vatan Partisi'nden Doğu Perinçek iddialarına ilişkin çok sert açıklama!

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’e yönelik “Tayyip Erdoğan’dan avantanız var” ifadelerini kullanan Kemalist gazeteci Can Ataklı'ya çok sert cevap geldi.

24 Haziran 2019 Pazartesi 18:49
Vatan Partisi'nden Doğu Perinçek iddialarına ilişkin çok sert açıklama!

Vatan Partisi'nden yapılan açıklamada, "Tele-1 Tv sabah kuşağında yayınlanan Gün Başlıyor programında gazeteci Can Ataklı, Aydınlık gazetesi ve Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Dr. Doğu Perinçek’e, gazetecilik ahlakına yakışmayacak ağır hakaretler etmiş ve açıkça yalan beyanda bulunarak kişilik haklarına saldırmıştır." denildi

Kemalist Sözcü yazarı Can Ataklı’nın, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’e yönelik “Tayyip Erdoğan’dan avantanız var” ifadelerine Vatan Partisi’nden cevap geldi.

Gazeteci Ataklı, Tele-1 TV’de yayınlanan Gün Başlıyor adlı programa katılmıştı. Ataklı, Gün Başlıyor adlı programda Doğu Perinçek için “Tayyip Erdoğan’dan avantanız var” ifadelerini kullanmıştı. Vatan Partisi’nin basın açıklamasında Ataklı’nın bu sözlerine tepki gösterildi.

Çok sert cevap

Açıklamada, şunlar denildi:

"Tele-1 Tv sabah kuşağında yayınlanan Gün Başlıyor programında gazeteci Can Ataklı, Aydınlık gazetesi ve Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Dr. Doğu Perinçek’e, gazetecilik ahlakına yakışmayacak ağır hakaretler etmiş ve açıkça yalan beyanda bulunarak kişilik haklarına saldırmıştır.

"Tayyip Erdoğan’dan avantanız var" diyerek yalan söylemesi, halkı kandırmaya yönelik ve hiçbir ahlakın kabul etmeyeceği bir yalandır. Bunu kanıtlayacak herhangi bir delili varsa kamuoyu ile paylaşmalıdır, yoksa kamu vicdanında, 'yalancı ve müfteri' olarak yer bulacaktır.

Partiler, gazeteler, yazarlar ve liderler eleştirilebilir, ama onlara hakaret edebilmek amacıyla yalan söylemek, halkı kandırmak gazetecilik ahlakıyla açıklanamaz.

Kendisi hakkında daha fazla cümle sarfiyatını gereksiz buluyoruz. Yalan ve hakaretleri hakkında derhal hukuki işlemler başlatılmıştır. Yalan ve hakaretlerinin hesabı yargı önünde sorulacaktır."

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 18:49
  1. Aydın
  2. Vatan Partisi
  3. Doğu Perinçek

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