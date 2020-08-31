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Aktüel Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Türkiye’nin doğal gaz keşfini değerlendirdi:
Aktüel

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Türkiye’nin doğal gaz keşfini değerlendirdi:

"Bu milletin bir üyesi olup da böyle bir keşiften sevinç duymamak mümkün değil. Hasedi olanları, Türk milletinin umutlarını, özlemlerini paylaşmayanları gördük. ABD safında olanlar bundan çok huzursuz oldular. Sevinmediler, üzüldüler. Bunu da çok açık bir şekilde gördük"

Yeniakit Publisher
2020-08-31 14:37:27 -
Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Türkiye’nin doğal gaz keşfini değerlendirdi:

İZMİR (AA) - Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfini kendilerinin sevinçle karşıladığını, "ABD'nin safında olanların" ise bundan üzüntü duyduğunu gözlemlediklerini söyledi.

Perinçek, İzmir'deki temasları kapsamında İnciraltı semtindeki bir çay bahçesinde partililerle bir araya geldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takıp, sosyal mesafeyi gözeterek oturduğu programda konuşan Doğu Perinçek, Türkiye'nin son dönemde tarihi fırsat yakaladığını belirtti.

Perinçek, Vatan Partisinin her zaman ülkenin menfaatlerini dikkate alarak siyaset yaptığını, bundan sonra da aynı şekilde çalışmaya devam edeceklerini aktardı.

Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere değinen Perinçek, şöyle konuştu:

"Belirleyici çelişme, orada kaybettin mi kaybedersin, kazandın mı ufkun açılır ve gidersin. Doğu Akdeniz böyle bir değer kazandı. Dünya çapında da bir odak. Doğu Akdeniz'e kıyısı olanlar belli ama herkes burada. ABD'nin, Fransa'nın, Almanya'nın Doğu Akdeniz'e kıyısı yok ama burada. Rusya, iyi ki burada. Dostlar burada olsun. Dostlarımızla birleşerek ve öz gücümüzle, donanmamızla kara ve hava kuvvetimizle mavi vatanımızı korumaya Türkiye olarak kararlıyız. Önümüz açıktır, geleceğe güvenli bakıyoruz. Tarihi günler yaşıyoruz. Bu tarihi günlerden Türkiye, ordusuyla, milletiyle başarılı olarak çıkacaktır."

Perinçek, konuşmasının ardından alandakilerin sorularını cevapladı.

Bir gazetecinin, Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfine ilişkin sorusuna Perinçek, şu yanıtı verdi:

"Hepimiz bunu sevinçle karşıladık. Bu milletin bir üyesi olup da böyle bir keşiften sevinç duymamak mümkün değil. Hasedi olanları, Türk milletinin umutlarını, özlemlerini paylaşmayanları gördük. ABD safında olanlar bundan çok huzursuz oldular. Sevinmediler, üzüldüler. Bunu da çok açık bir şekilde gördük. Bunu emekle bulduk, define bulmadık. Yıllardan beri araştırmalar yapıyoruz. Yoksa yoldan geçerken ayağımıza doğal gaz takılmadı. Bundan sonrası da emekle olacak. Doğal gazı bularak Batı Karadeniz'de bundan sonra emek vereceğimiz, üreteceğimiz bir iş keşfettik. Bu sevinç kaynağı. Arkası gelecek."

Doğu Perinçek, Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde uzun süredir devam eden evlat nöbetini de desteklediğini belirterek oradaki ailelere selamlarını iletti.

Programın ardından Perinçek, kitaplarını imzaladı.


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