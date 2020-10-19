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Aktüel Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Tatar'ı kutladı:
Aktüel

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Tatar'ı kutladı:

"Bağımsız KKTC, Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanlığında Mavi Vatan'ın kalesi oldu"

Yeniakit Publisher
2020-10-19 11:07:45 -
Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Tatar'ı kutladı:

ANKARA (AA) - Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı kutladı.

Perinçek, KKTC'de Tatar'ın cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı sevinçle kutluyoruz. Başarısı insanlığın başarısı oldu. Bağımsız KKTC, Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanlığında Mavi Vatan'ın kalesi oldu. Kahraman Denktaş rahat uyu." ifadelerini kullandı.

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