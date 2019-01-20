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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten kriz açıklaması: Bizim için bir fırsat

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ekonomik krizin bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Arkada kalan 200 yıla bakalım, Türkiye'nin yakın tarihine bakın. Hep krizlerden köklü çözümlerle çıkılmış. O yüzden bu kriz bizim için aynı zamanda altın bir fırsat." ifadelerini kullandı.

20 Ocak 2019 Pazar 18:13
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten kriz açıklaması: Bizim için bir fırsat

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Ekonomik Kriz ve Çözüm Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, krizden korkmadıklarını belirterek, "Kriz bizden korksun. Kriz Türkiye'nin çalışkan üreticisinden korksun. Kriz Türk milletinden korksun." ifadesini kullandı.

Tarih boyunca toplumların krizlerden, savaşlardan geçtiğini, bu kriz ve savaşlardan yeni sistemler kurarak çıktığını kaydeden Perinçek, "Arkada kalan 200 yıla bakalım, Türkiye'nin yakın tarihine bakın. Hep krizlerden köklü çözümlerle çıkılmış. O yüzden bu kriz bizim için aynı zamanda altın bir fırsat." diye konuştu.

Perinçek, kötü giden bir şeyler, işlemeyen bir sistem olduğunu öne sürerek, şöyle devam etti:

"O zaman onun yerine Türkiye yenisini yapacak. Onun da adını koyalım; Türkiye bugün bir üretim devriminin eşiğindedir. Bu borç batağında çırpınma sonuna gelinmiştir. Böyle gitmez. Türkiye borç batağında çırpınmayacak. Türkiye Atlantik sisteminin dayattığı bölünme ve bölünmenin getirdiği krizlerin içerisinde çırpınmaktan kurtulacak, ayağa kalkacak. Buradan Türkiye vatan bütünlüğünü sağlayarak bir üretim devrimine çıkacak. Borçlanma ekonomisinin sonu geldi. Onun için bu krizi bir fırsat olarak, bir altın fırsat olarak Türk milleti ve üreticisi en iyi şekilde değerlendirecektir."

'Ucuz üretmenin yolu da pahalı üretmekten geçiyor'

Türkiye'de mutlaka pahalı da olsa üretim olması gerektiğini kaydeden Perinçek, "Ucuz üretmenin yolu da pahalı üretmekten geçiyor. Maliyetler ilk başlarda yüksek olabilir ama üretmeliyiz. Üretirsek böylece dış ticaret açığı da vermeyeceğiz. Üreterek istihdam da yaratmış olacağız. Şu anda devlet ve özel sektör iş birliğiyle bu süreçten çıkacağımız bir döneme de girdik." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 18:13
  1. Doğu Perinçek
  2. ekonomik kriz

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