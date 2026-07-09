Dünya basını Ankara'da hayran kaldı! Türk mutfağı NATO zirvesine damga vurdu!
Ankara'da gerçekleştirilen tarihi NATO Liderler Zirvesi'ni takip etmek üzere Türkiye'ye gelen binlerce yabancı basın mensubu, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde kurulan Uluslararası Medya Merkezi'nde Türk mutfağının sarsılmaz ihtişamıyla karşılaştı. Yaklaşık 2 bin 500 gazetecinin görev yaptığı devasa merkezde kendilerine ikram edilen yedi bölgenin eşsiz lezzetlerini hayranlıkla izleyen yabancı muhabirler, o anları sosyal medya hesaplarından paylaşarak Türkiye'nin misafirperverliğine ve kültürel üstünlüğüne övgüler yağdırdı.