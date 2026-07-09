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Dünya basını Ankara'da hayran kaldı! Türk mutfağı NATO zirvesine damga vurdu!

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Cem Kaya Giriş Tarihi:

Dünya basını Ankara'da hayran kaldı! Türk mutfağı NATO zirvesine damga vurdu!

Ankara'da gerçekleştirilen tarihi NATO Liderler Zirvesi'ni takip etmek üzere Türkiye'ye gelen binlerce yabancı basın mensubu, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde kurulan Uluslararası Medya Merkezi'nde Türk mutfağının sarsılmaz ihtişamıyla karşılaştı. Yaklaşık 2 bin 500 gazetecinin görev yaptığı devasa merkezde kendilerine ikram edilen yedi bölgenin eşsiz lezzetlerini hayranlıkla izleyen yabancı muhabirler, o anları sosyal medya hesaplarından paylaşarak Türkiye'nin misafirperverliğine ve kültürel üstünlüğüne övgüler yağdırdı.

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Foto - Dünya basını Ankara'da hayran kaldı! Türk mutfağı NATO zirvesine damga vurdu!

DEVASA ÇALIŞMA KOMPLEKSİ Küresel zirveyi yakından takip etmek için başkente gelen yaklaşık 2 bin 500 yerli ve yabancı gazeteci için devasa bir çalışma kompleksi hazırlandı. Merkezde basın mensuplarının kesintisiz çalışabilmesi amacıyla 1800 çalışma alanı, 40 montaj odası, 100’ün üzerinde canlı yayın noktası, büyük bir basın toplantı salonu ve 10 adet brifing salonu hizmete sunuldu.

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Foto - Dünya basını Ankara'da hayran kaldı! Türk mutfağı NATO zirvesine damga vurdu!

YABANCI BASIN MENSUPLARI TÜRK SOFRASINI HAYRANLIKLA PAYLAŞTI Zirvenin yoğun gündemini dünya kamuoyuna aktarmak için Ankara'da bulunan yabancı basın mensupları, kendileri için kurulan devasa Türk sofrasını kameraya alarak hayranlıklarını paylaşımlarıyla dile getirdi.

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Foto - Dünya basını Ankara'da hayran kaldı! Türk mutfağı NATO zirvesine damga vurdu!

Sosyal medyada büyük ilgi gören paylaşımlarda, Türk mutfağının zenginliğine ve misafirperverliğine dikkat çekildi. Hatay'ın kırma zeytininden Kars'ın gravyerine, Trabzon'un tereyağından Ege'nin zeytinyağlılarına kadar uzanan geniş coğrafi seçki, yabancı gazetecilerden tam not aldı.

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