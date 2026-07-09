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Fenerbahçe'ye Greenwood transferinde kötü haber

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Fenerbahçe'ye Greenwood transferinde kötü haber

Fenerbahçe'nin uzun zamandır kadrosuna katmak istediği Mason Greenwood transferinde beklenmedik bir gelişme yaşandı.

#1
Foto - Fenerbahçe'ye Greenwood transferinde kötü haber

ATLETICO MADRID DEVREYE GİRDİ - Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre; Atletico Madrid, Mason Greenwood için Marsilya'ya 45 milyon euro bonservis + 5 milyon euro bonus içeren resmi teklif yaptı. İspanyol kulübü, İngiliz yıldıza ayrıca yıllık 5-6 milyon euro net maaş ve imaj haklarından pay içeren 5 yıllık sözleşme önerdi.

#2
Foto - Fenerbahçe'ye Greenwood transferinde kötü haber

Atletico Madrid, Greenwood ile yaptığı görüşmelerde Antoine Griezmann'ın yerini alabileceğini, Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birinde idol olabileceğini ve ileride İngiltere'ye dönüşüne katkı sağlayabileceğini vurguluyor.

#3
Foto - Fenerbahçe'ye Greenwood transferinde kötü haber

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ - Habere göre; Fenerbahçe, Marsilya'ya 40 milyon euro bonservis + bonuslar içeren teklif sundu. Oyuncuya ise yıllık 7-8 milyon euro net maaş içeren 4 yıllık sözleşme önerdi.

#4
Foto - Fenerbahçe'ye Greenwood transferinde kötü haber

Sarı-lacivertliler, Greenwood'u ikna etmek için yoğun çaba sarf ediyor ve güçlü argümanlar sunuyor. Geçen sezon tüm kulvarlarda 45 resmi maçta görev alan Greenwood, 26 gol ve 11 asistlik performans sergilemeyi başardı.

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