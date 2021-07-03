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Gündem 'Vatan Operasyonu'nda 213 kişi tutuklandı
Gündem

'Vatan Operasyonu'nda 213 kişi tutuklandı

2 bin 124 polisin katılımıyla Gaziantep'te, düzenlenen ve 281 şüpheliyi kapsayan 'Vatan' adlı narkotik operasyonunda gözaltına alınan 235 kişiden 213'ü tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-03 23:00:00 -
'Vatan Operasyonu'nda 213 kişi tutuklandı

Gaziantep'te, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından 5 aylık çalışma ile belirlenen 335 şüphelinin yakalanması için salı günü 'Vatan' isimli operasyon düzenlendi. Şüphelilere ait 265 adrese yönelik eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan 235 kişiden, 213'ü çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken 22si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında operasyonların devam ettiği, adreslerinde bulunamayan 46 şüphelinin de yakalamasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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