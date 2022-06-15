Vatan hasretim dindi

Osmanlı alimi Ebubekir Efendi’nin torunu Hişam Nimetullah Efendi, yıllar sonra kavuştuğu Türk kimlik kartıyla ülkesine gelmenin mutluluğunu yaşıyor.

Osmanlı’nın 32’nci padişahı Abdülaziz döneminde Müslümanlar arasındaki ihtilafları çözmek ve İslami ilimleri öğretmek için Afrika’nın güneyindeki Ümit Burnu’na gönderilen Osmanlı alimi Ebubekir Efendi’nin torunu Hişam Nimetullah Efendi ve ailesi, “Güney Afrika’daki son Osmanlılar” olarak biliniyor. Yıllardır en büyük arzusu Türk kimlik kartına ulaşmak olan Hişam Nimetullah Efendi, bu arzusuna 2020’de kavuştu. Kendisine ve ailesine Türk kimlikleri verildi. Ancak pandemi nedeniyle anavatanına yeni kimliğiyle gelmesi kısmet olmadı.

Gururla Türk pasaportuyla kimlik kartımı gösteriyorum

Afrika’da geçen hayatı boyunca hep Türklerle tanışmak istediğini anlatan Hişam Nimetullah Efendi, “Bu zamana kadar birçok kez Türkiye’ye geldim. Her defasında Güney Afrika pasaportu ile geliyordum bu sefer Türk pasaportu ile geldim. Bu beni çok mutlu etti. Şimdi Türkiye’de tanıştığım insanlara gururla Türk pasaportuyla kimlik kartımı gösteriyorum ve ‘Ben Türküm, Osmanlı torunuyum, Afrika’daki Türk ailesiyiz’ diyorum.”

Yıllardır Afrika’da eşiyle birlikte öğretmenlik yaptığını belirten 79 yaşındaki Hişam Nimetullah Efendi, “Adeta Türkiye’nin Güney Afrika’daki kültür elçisi gibi çalışıyorum. Bu zamana kadar 50 binden fazla öğrencim oldu, onlara hep Türkiye’yi anlattım. Türkiye dışarıdan baktığınızda, güçlü ve gelişmekte olan bir ülke olarak görülüyor, bu da beni çok gururlandırıyor” diye konuştu.

Dünya lideri Erdoğan’a teşekkür için şiir yazdım

Hişam Nimetullah Efendi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir dünya lideri olduğunu vurgulayarak, “Müslüman bir lider olarak dünyada mültecilere en çok yardım eden, kucak açan lider Erdoğan oldu. Onları yıllardır misafir ediyor, bu anlamda Türkiye kadar misafirperver bir başka ülke daha yok. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir dünya lideri, yeni kimliğime kavuşmam nedeniyle kendisi için bir de şiir yazdım” dedi.