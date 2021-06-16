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Gündem Vatan haini Emre Uslu'nun Sedat Peker sözleri olay oldu!
Gündem

Vatan haini Emre Uslu'nun Sedat Peker sözleri olay oldu!

Birleşik Arap Emirlikleri'nden çektiği videolarla çeşitli iddialar ortaya atan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'le ilgili firari FETÖ'cü Emre Uslu açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-06-16 17:17:00 -
Vatan haini Emre Uslu'nun Sedat Peker sözleri olay oldu!

Birleşik Arap Emirlikleri'ne sığınan ve oradan çektiği videolarla çeşitli iddialarda bulunan mafya lideri Sedat Peker'in sözleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığında birleşen muhaliflerin gündemini belirliyor.

Bu durum sadece muhaliflerle de sınırlı kalmıyor. 15 Temmuz kanlı darbe girişiminde bulunan FETÖ'cü hainlerde hesaplarından Sedat Peker'in kullandığı ifadelere sahip çıkıp kara propaganda yapıyor.

FETÖ erkenden bilgi mi alıyor?

Algı operasyonları için kullanılan Sedat Peker'in videolarıyla ilgili gazeteci görünümlü vatan haini FETÖ’cü Emre Uslu, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Uslu paylaşımda; "Şimdiye kadar yaptığın en riskli öngörülerden biri. Umarım yanılırım diyerek şunu şuraya bırakayım. Sedat Peker bir süre video çekemeyecek." ifadelerini kullandı.

Vatan hainin mafya lideriyle ilgili kullandığı bu ifadeler, "Sedat Peker'in video çekip çekmeyeceği haberini FETÖ erkenden mi alıyor?" olarak yorumlandı.

 

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