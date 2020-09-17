Vatan haini Can Dündar’a büyük şok: Gelmezse mal varlığına el konulacak

MİT TIR'larının FETÖ’cüler tarafından durdurulmasına ilişkin Genel Yayın Yönetmeni olduğu dönemde Cumhuriyet gazetesinde ihanet manşetlerine imza atan ve 15 Temmuz hain darbe girişiminden hemen önce yurtdışına kaçarak firar eden vatan haini Can Dündar için yargılandığı davada mahkeme tarafından dikkat çeken bir karar verildi.

Yargıtay, Dündar’ın MİT TIR’ları davasından aldığı 5 yıl 10 ay hapis cezasını bozmuştu.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, aslında 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası öngören 'gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etme' suçundan cezalandırılması gerektiğine karar vermişti.

Yargıtay’ın kararının ardından İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi savcılığın talebi üzerine Can Dündar için "kaçak sayılma süreci"ni başlattı.

Gelmezde mal varlığına el konulacak

Almanya'dan iade edilmesi talep edilen ve 2018 yılında hakkında kırmızı bülten çıkarılan hain Can Dündar hakkında "kovuşturmanın sonuçsuz kalmasını sağlamak amacıyla yabancı ülkede bulunduğunun anlaşıldığı" gerekçesiyle kaçak şartları oluştuğuna karar verilerek üzerine kayıtlı bulunan taşınır ve taşınmaz mal varlığıyla bankalardaki hesaplarının tümüne el konulması için süreç başlattı.

2016 yılından beridir yurtdışında bulunan Can Dündar’ın, eğer mahkeme tarafından gazete ilanı ile duyurulan çağrıya 15 gün içinde uyup gelmemesi durumunda ‘kaçak’ sayılarak tüm mal varlığına el konulacak.

İş Bankası’ndan vatan hainine faizsiz krediği kıyağı!

Yurtdışına kaçan vatan haini Can Dündar’ın, 2013’teki Gezi olayları öncesi, CHP’li 4 ismin Mustafa Kemal’in hisselerini kontrol ettiği iddia edilen İş Bankası’ndan 36 ay vadeyle 4 milyon lira ‘0’ faiz ile kredi çektiği ortaya çıkmıştı.

‘Casusluk’la suçlanan Dündar’ın İş Bankası’ndan çektiği ve normal bir vatandaşın 1 milyon 250 bin TL faiz ödemek zorunda kalacağı ‘faizsiz kredi’ ile Çengelköy’de bir arazi satın aldığı basına yansımıştı.

Dündar, mahkemenin belirlediği süre zarfında Türkiye’ye gelmez ise, İş Bankası’nın şüpheli desteğiyle aldığı Çengelköy’deki yalısına da el konulacak.