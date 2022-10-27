Vatan haini böyle olur! Mehmetçik'e iftira atan TTB Başkanı Fincancı'nın bir skandalı daha ortaya çıktı
Türk ordusuna kimyasal silah iftirasında bulunan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına alınması ile daha önce sözde ermeni soykırımına destek çıkması tekrar gündeme geldi. Skandala tepki gösteren vatandaşlar "vatan haini" ifadelerini kullandı.
Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör operasyonlarında kimyasal silah kullandığını iddia etmesi nedeniyle tepkilerin odağı haline gelmişti. Fincancı bugün terör örgütü propagandası yapmak suçundan gözaltına alındı.
Fincancı gözaltına alınması ile daha önce sözde ermeni soykırımına destek çıkması tekrar gündeme geldi. TTB başkanı Şebnem Korur Financı konuşmaya Ermenice başladı. TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, “Ermeni soykırımının hâlâ kapı arkasında konuşulmak zorunda hissedilmesinin, Ermeni halkının yaşadığı mahallelerde ilkokula, sokağa Türk isimlerinin verilmesinin utancını yaşıyorum.' ifadelerini kullandı.
Skandala tepki gösteren vatandaşlar "vatan haini" ifadelerini kullandı.