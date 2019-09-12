Vatan haini Adil Öksüz davasında sıcak gelişme FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin kilit isimlerinden firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili 28 kişinin yargılandığı davanın duruşması, esasa ilişkin mütalaanın hazırlanması için 18 Ekim'e ertelendi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin kilit isimlerinden, firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili 13'ü asker, 14'ü Emniyet Genel Müdürlüğü personeli ve biri eski Başbakanlık müşaviri 28 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Mahkeme başkanının dava dosyasına giren belgeleri okumasının ardından dosya, esasa ilişkin mütalaasını hazırlaması için duruşma savcısına verildi. Savcının,18 Ekim'de görülecek celsede mütalaasını açıklaması bekleniyor.

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